Eleştirmen ve yazar Murat Özer’in hayatını kaybettiği Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada "Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok" ifadelerine yer verildi. Peki Murat Özer kimdir? Murat Özer neden öldü kaç yaşındaydı?

Murat Özer kimdir?

Murat Özer 1966 yılında dünyaya geldi. Sinema Yazarları Derneğine 1994 yılında üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Çok sayıda dergide çalıştı. Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti. Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yaptı.