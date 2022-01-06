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Gündem Murat Ongun'dan akla ziyan savunma! Kapatılan metro değilmiş
Gündem

Murat Ongun'dan akla ziyan savunma! Kapatılan metro değilmiş

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde "Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı" için açılan tünel ve şaftları beton dökerek kapattı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Onlar metro inşaatı değil çukurdu" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 18:59:00 -
Murat Ongun'dan akla ziyan savunma! Kapatılan metro değilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftlarının doldurulması işlemine devam ediyor.

CHP'li İBB yönetimi, Sancaktepe Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı'na kamyonlar gönderdi. Kamyonlar; metro hattı için açılan çukurları toprakla doldurmaya devam etti.

Metro değil çukurmuş

AK Parti döneminde başlanan metro inşaatları ve tünellerini kapatmaya çalışan İBB'nin sözcüsü Murat Ongun, milletin parasını çöpe attıkları skandalı sosyal medya hesabından savundu. Ongun, "O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur" diyerek adeta vatandaşların aklıyla alay etti.

"Allah İstanbul'u tez zamanda bu sözcüden kurtarsın"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, Ongun'un skandal açıklamalarına, "İBB adına konuşan biri metro şaftına çukur diyebiliyorsa “Allah İstanbul’u tez zamanda bu sözcüden ve zihniyetinden kurtarsın” diye dua ederim…Metro hatları o şaftlarla inşaa edilir…ayrıca siz 30 aydır İstanbul markasına verdiğiniz zararı hesap edin" sözleriyle tepki gösterdi.

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