Murat Ongun'a hatırlatma yaptı: Kan donduran görüntüleri yayınlayana kadar rahatsız edeceğim

yeniakit.com.tr Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de en çok İstanbul’u etkiledi. Binlerce vaka ile diğer şehirlerden çok daha fazla enfekte hastaya ev sahipliği yapan İstanbul’da, virüsün yayılmasındaki baş aktör olarak ulaşım politikalarındaki beceriksizlikleri nedeniyle CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) gösteriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile, çift maaşla çalıştırdığı gözdesi Murat Ongun’un toplu ulaşımdaki akılalmaz icraatları nedeniyle vatandaşların burun buruna seyahat yapmak zorunda kalması, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına neden olmuştu.

Toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için sefer sayılarını artırmak yerine azaltmaya giden CHP’li İBB idaresi, yaşananların ardından özür dilemek yerine AK Parti’yi suçlamış ve akılalmaz ifadeler kullanmıştı. İBB Sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve dönemin Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, “AK Partili trollerin” anlaşarak topluca otobüse bindiğini ve fotoğraf çektirip, “İBB beceriksizliği yüzünden araçlarda kalabalık oluyor” diye sosyal medyada yaydıklarını iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, söz konusu olaya dair kamera kayıtlarını izlediğini ve “görüntüleri izlerken kanının donduğunu” ileri sürmüştü.

Yaşananların ardından CHP’li İBB idaresine görüntülerin yayınlanması yönünde binlerce çağrı yapıldı. Aradan neredeyse 1 ay geçmesine rağmen “İmamoğlu’nun kanını donduran görüntüler” yayınlanmadı.

Bunun üstüne Murat Ongun, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan alındı.

Görüntülerin halen yayınlanmadığını hatırlatan Gazeteci Kenan Kıran, Murat Ongun’a Twitter üzerinden çağrı yaptı.