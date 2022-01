Ongun'a zor soru: Siz neredeydiniz sayın yağ tenekesi?

Esra Elönü, İstanbullu karla savaşını sürdürürken kendisi Cenevre'de tatilde, başkanı ise bir balıkçıda "sefa"da çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yerin dibine soktu. Star gazetesindeki yazısında, Ongun'a "sayın yağ tenekesi" diye hitap eden Elönü, CHP'lilerin utanma duygusundan değil, ancak şömine sıcağından kızaracağını vurguladı. İşte Elönü'nün pişkinlere anladığı dilden karşılık verdiği o bomba yazısı:

"Yalan bunlarda lapa lapa ama tutmuyor. Demiştim ya "Ayasofya gurbetten döndü ama bu seferde İstanbul'u gurbete gönderdik"..

Kar küreme aracı İstanbul'u çok daha iyi yönetirdi dediğimiz istihza günleri. Yahu madem İstanbul'u bu kadar kırıp üzecekteniz, madem alakanız yoktu işiniz gani gani şovdu, ne diye günahına girdiniz bir medeniyet bir fetih şehrinin. Ne diye?

Tatil valizi dediğimde kızıyordunuz, tamam tatil valizi demeyelim "balık tavası" nasıl. Saatlerce yolda kalan vatandaş, hasta olan yaşlılar, tedirgin olan aileler, bebeğiyle yolların açılmasını bekleyen anneler neyin cezasını çektiler. O akşam 18:00'de kar küreme aracı büyük balığa giden yolu sizin için açarken insanların sizi nasıl karşılamasını beklerdiniz.

Meğer o akşam Cumhurbaşkanlığı kapılarını İngiliz anahtarıyla açmayı denemişsiniz ama kapı elinizde kalmış. İngiliz büyükelçisiyle ne yapıyordunuz diye sormuyoruz bile. Siz şöyle bir durun. Gelelim İBB sözcüsünün balık tavasını yağlaması meselesine.

O akşam siz neredeydiniz sayın yağ tenekesi . O akşam siz Cenevre'de kayak tatilinde olup İstanbul'da kar küreme aracı gibi davranarak yılın ışınlanmışı unvanını almaya hak kazandınız. Fazilet Durağında olmayan 47 kişiyi trol türeme aracı hayalinize yamarken kızardınız mı evet kızardınız ama utanma duygusundan değil, şömine sıcağından.

Peki Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu neredeydi... Her ota biten ikili neden balık tavasıyla ilgili bir savunma yapmıyorlardı.

Peki, yalanda büyük ünlü uyumuna bakalım. Twit silme hızlarına yetişemediğimiz ünlü mamülleri süpürürken de görmek isteriz. Önce o saatte balıkçıda olmadıkları yönünde sıvamalı püskürtmeli yalanlar söylediler. O fotoğraf yazdan kalmaymış. Balıkçının ortasında körüklü soba, üzerinde an be an kızaran ekmekler, hatunların gocukları neredeyse duvara yapışmış, fotoğraf yazdan kalamarmış. Pardon kalmaymış. Kalamar balık çeşidiydi değil mi?

Toparlarsak,

O akşam İngiliz büyükelçisiyle balıkçıyı değil, sokakları gezseydiniz. Cumhurbaşkanlığı hayalinizin de yolda kaldığını anlamış olurdunuz. Hayalinizi tuzlayın bence."