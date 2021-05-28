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Siyaset Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu
Siyaset

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesini Taksim Camii'nin açılmasına bağlayan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın soy ismi farklı olan oğlu Murat Muratoğlu, "İşimiz Allah'a avuç açmaya kaldı" diyerek küstah sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 14:22:00 -
Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

4 yıl önce temeli atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Rahmi Turan'ın soyadını gizleyen oğlu Sözcü yazarı Murat Muratoğlu ise durumu fırsat bilerek yeni bir provokasyon oluşturma çabası içine girdi.

Kamuoyunda "Felaket tellalı" olarak bilinen Sözcü gazetesinin sözde ekonomist yazarı Murat Muratoğlu, doların yükselmesini camii açılışına bağlayarak tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

Muratoğlu yaptığı küstah paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dolar'ın Türk Lirası karşısında 'Tarihi Rekorunu' kırdığı bugün... Taksim Cami'sinin açılmasının derin manası... İşimiz Allah'a avuç açmaya kaldı..."

 

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Yorumlar

GENÇTÜRK

Yeter artık bıktık. Dolar bu kadar olmuş yok şu kadar olmuş. Sizin paradan başka hiç mi derdiniz yok. Dolar 1 tl olsa ne yapcan ? Türkün parası belli. Bu dünyada yediğiniz bir dilim ekmek onuda herkes buluyor.
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Ne muratı o marat maratyan ne beklenir
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