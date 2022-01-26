Murat Muratoğlu 'fetva' verdi: İstanbul tatilden ve balıkçıdan yönetilebilir

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Kamuoyunda "yalan ve aspragas haberlerin kralı" olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu (Turan), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun sözcüsü Murat Ongun'a yaranmak için taklalar attı.

Pişkin bir savunma yapan Murat Muratoğlu (Turan), İstanbullular karda mahsur kalma derdiyle uğraşırken kar küreme aracını kendi hizmetinde kullanarak İngiliz Büyükelçisi ile balık yemeye giden Ekrem İmamoğlu ve Cenevre'de kayak yapmaya giden Murat Ongun'u değil, zor hava koşullarına rağmen Ankara'dan İstanbul'a krizi sonlandırmak için gelen 2 bakanı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından "Bakanlar İstanbul'a neden geldi?" diye soran ve İstanbul'un balıkçıdan ve tatilden yönetilebileceğini ima eden Murat Muratoğlu (Turan), şu ifadelerde bulundu:

Bakanlar neden İstanbul’a geldi?

Yıl olmuş 2022, telefonla halledemezler miydi?

Kurumsallık bunu gerektirmez mi?

Yetkililerin yok mu yetkisi?

Ne yapacaklar?

Kürek mi dağıtacaklar?

Yolları mı tuzlayacaklar?

Kar küreme aracı mı kullanacaklar?

Düşen kar tanelerini mi tutacaklar?