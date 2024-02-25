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Gündem Murat Kurum’un seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu
Gündem

Murat Kurum’un seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-25 08:03:00 - 2024-02-25 08:06:04

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının ilanından itibaren hem sahada hem sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kurum, son olarak paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Murat Kurum’un seçim şarkısı sosyal medyada en çok tıklanan videolar arasına girdi.

"YÜZÜN GÜLSÜN İSTANBUL"

Kurum'un "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

 

Gözün aydın İstanbul
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasret sona erecek

Beklediğin bu kavuşma

Muradına erecek

 

Yarım kalan sevdanın

Öyküsü bu yazılan

Gün bu gündür İstanbul

Şahlanmaya hazırlan

 

Gönlümün sultanı

Sadece İstanbul

Artık yüzün gülsün

Yeniden İstanbul

 

Özlemi var içinde

Sensiz geçen yılların

Her sözünde duasın sen

Anaların, çocukların

 

Haydi artık birlikte

Kol kola vereceğiz

Biz seninle daha çok

Ne günler göreceğiz

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