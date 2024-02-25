Murat Kurum’un seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının ilanından itibaren hem sahada hem sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kurum, son olarak paylaştığı seçim şarkılarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Murat Kurum’un seçim şarkısı sosyal medyada en çok tıklanan videolar arasına girdi.
"YÜZÜN GÜLSÜN İSTANBUL"
Kurum'un "Yüzün Gülsün İstanbul" notuyla paylaştığı seçim şarkısının sözleri ise şöyle:
Gözün aydın İstanbul
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hasret sona erecek
Beklediğin bu kavuşma
Muradına erecek
Yarım kalan sevdanın
Öyküsü bu yazılan
Gün bu gündür İstanbul
Şahlanmaya hazırlan
Gönlümün sultanı
Sadece İstanbul
Artık yüzün gülsün
Yeniden İstanbul
Özlemi var içinde
Sensiz geçen yılların
Her sözünde duasın sen
Anaların, çocukların
Haydi artık birlikte
Kol kola vereceğiz
Biz seninle daha çok
Ne günler göreceğiz