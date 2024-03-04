Murat Kurum’un izinde gitmeye çalışıyor! Ali Koç'tan fırça yiyen Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret

RECEP YEŞİL

Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca 'her şey güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbullulara hizmet etmek yerine zillete mahkum eden İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, oy alabilmek için Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u taklit ediyor.

Murat Kurum'un ziyaret ettiği kulüpleri ziyaret eden İmamoğlu'nun Fenerbahçe'den sonraki durağı Galatasaray oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Ekrem İmamoğlu’nu RAMS Park’ta görüştü.

İmamoğlu ve Özbek görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

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Yediği fırça sonrası kravatını özenle seçti

Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde Fenerbahçe'yi ziyaret ederken Başkan Ali Koç'la bir araya geldi.

Daha önceki ziyaretlerinde bordo-mavili Trabzonspor kravatı taktığı gerekçesiyle Ali Koç’tan fırça yiyen İmamoğlu’nun bu defa Fenerbahçe renklerini andıran bir kravat takması, yediği fırça etkisini gösterdi yorumlarına sebep olmuştu.