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Gündem Murat Kurum'un ilk icraati! İşte felç olan Mahmutbey kavşağı planı
Gündem

Murat Kurum'un ilk icraati! İşte felç olan Mahmutbey kavşağı planı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 18:30:00 -
Murat Kurum'un ilk icraati! İşte felç olan Mahmutbey kavşağı planı

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan İBB Başkan adayı Murat Kurum, trafikte bir kriz haline gelen Mahmutbey Kavşağı ile ilgili planını duyurdu.

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden İBB Başkanı adayı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, dün itibarıyla yerel seçim çalışmalarının başladığını söyledi.

Kurum, merkezdeki esnafın isteklerini dinleyeceklerini, onlarla birlikte aldıkları kararları hayata geçireceklerini kaydetti.

 Mahmutbey Kavşağı'na çözüm planı

Şehrin içinde ağır vasıta trafiğinin arttığını vurgulayan Kurum, "İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezleri kuracağız. Şehrin çeperinde bu lojistik merkezlerle birlikte de bilhassa Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nda da bir yıllık acil eylem planımız çerçevesinde hızlı bir şekilde buradaki çözümü hayata geçirecek adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini açıkladığını anımsatarak, "Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz üretimin yüzyılı olması. Biz, üretimin yüzyılı çerçevesinde de bu projeleri sanayiden turizme, ticarete, tarıma her alanda arttırma, kapasitesini yine büyütme çalışmalarını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni eserler kazandıracakları İstanbul'un ekonominin, ticaretin, turizmin, tarımın şehri olacağının altını çizen Kurum, kentte deprem riskini ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
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"Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek"

Murat Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kendi şansımı Sayın Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem." şeklindeki açıklamalarına ilişkin sorusunu Kurum, şöyle cevaplandırdı:

"İstanbul'un sorunları var ve bu seçimde de özne İstanbul olmalı, İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımız olmalı. Biz rakibimizi ifade ettik. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir, rakibimiz ihmalkarlıktır. Rakibimiz Mahmutbey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Rakibimiz, 'Herkesi kucaklayacağız' deyip de o hizmetleri İstanbul'a kazandırmayanlardır. Dolayısıyla biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek. Tekrar söylüyorum, biz çalışacağız, sahada olacağız. Üreteceğiz, İstanbulluyu dinleyeceğiz. Anlayacağız, çözüm ortaya koyacağız ve o çözüme ilişkin de gerekli projelerimizi hayata geçireceğiz."

TOKİ, Emlak Konut ve bakanlıklarla birlikte yüz binlerce sosyal konutu İstanbul'a kazandırdıklarını dile getiren Kurum, toplam 800 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

Kurum, millete verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "O sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk. Bu eleştiriyi yapan mevcut Büyükşehir Belediyesi aynaya dönüp kendisine bakması gerekir. '100 bin kentsel dönüşüm konutu, 40 bin sosyal konut yapacağım' deyip, ikisini topladığınızda 140 bin ediyor. '140 bin konut yapacağım' deyip 5 bin konutu yapamayan bir iradeden bahsediyoruz. Şimdi bu irade mi bize akıl verecek, bu irade mi bizi eleştirecek? Böyle bir şey olabilir mi? Dönüp aynaya bakacaksınız. İş bilenin, kılıç kuşanın. Bizim referansımız yaptığımız işler, eserlerimiz." dedi.

"Biz algı belediyeciliği yapmayacağız"

Ulaşım zamlarıyla ilgili bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Kurum, toplu ulaşımla ilgili herhangi bir zammın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Kurum, "Bırakın zam yapmayı İstanbul'da biz trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Trafiği ucuzlatmak ve vatandaşımızın da bu manada bütçesine katkı sunmak istiyoruz. Biz gerçek belediyecilik yapacağız, algı belediyeciliği yapmayacağız. Sosyal medya belediyeciliği de yapmayacağız. Dolayısıyla biz milletimiz ne istiyorsa onun peşinden koşacağız. Ulaşıma zam yapmak gibi herhangi bir projemiz, hedefimiz yok. Aksine ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz." diye konuştu.

MHP'den kendisine gelen desteğe sevindiğini belirten Kurum, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanlarda Türkiye'nin birlik ve beraberliği için kurulduğunu kaydetti.

"İstanbul'un bütçesi kendine yeter"

Kurum, mevcut İBB yönetiminin reklama fazla bütçe ayırdığı iddialarına ilişkin, "İstanbul'un bütçesi kendine yeter. Yeter de artar hatta başka illerde bile biz deprem olduğunda, sel olduğunda, 2019 öncesi, her afette İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ekipleriyle oraya gelip gücünü gösterdiğini görürüz. Belki hepimizin ilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yatırımını görürsünüz, bir sosyal projesini görürsünüz. İstanbul böyle güçlü bir yerdir. Biz bu gücünü kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bu projeleri gerçekleştirebilmek için mevcut bütçeyi en az iki katına çıkaracaklarını aktaran Kurum, "Şimdi 'engelleniyoruz' deniyor ya. Merkezi bütçeden aktarılan pay 2019'a göre 10 kat artmış. Nasıl engelleniyorsunuz? Dolayısıyla bütçe artmasına rağmen öz gelir niye düşüyor? Biz bunların hepsini inceledik. Tespitlerimizi yaptık. Biz İstanbul'da mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız ve İstanbullularla birlikte İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyarette Kurum'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Öner Yüksel eşlik etti.

Murat Kurum, daha sonra MHP İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

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