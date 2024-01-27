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Gündem Murat Kurum'dan anket açıklaması: İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi...
Gündem

Murat Kurum'dan anket açıklaması: İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi...

Yeniakit Publisher
2024-01-27 04:06:00 -

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, son anket sonucunu canlı yayında açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, anketlerdeki son durumla ilgili ilk kez konuştu.

Kurum, "İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. İttifaklar henüz netleşmedi. Biz çok güzel gidiyoruz. Rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Ben açık sözlü olmaya çalışırım. Kendim neysem o olmaya çalışıyorum. Biz teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz." dedi.

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