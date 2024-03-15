Murat Kurum'a Kapalıçarşı'da yoğun ilgi! Esnafa otopark sözü verdi

Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi. Esnaf, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunun çözümünü Murat Kurum’dan talep etti.

Göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını belirten Kurum, “Kapalıçarşı’nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin” dedi.

Kurum’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Kurum'a Kapalıçarşı'da turistler de ilgi gösterdi



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