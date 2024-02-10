Murat Kurum yeni seçim şarkısını paylaştı
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni yerel seçim şarkısı çok beğenildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi, AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı 'Her Anında Hep Yanında' oldu.
Klipte; hizmetlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri anlatıldı
Şarkının bir bölümünde de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" sözleri yer aldı.
Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ayrı gayrı yoktur bizde
Herkes bizim kalbimizde
Yaşlı, genci birlikteyiz
Şehrimizle el eleyiz
Yüzler gülsün, neşe dolsun
Hayat bulsun, dirlik olsun
Her ilçede, her bucakta
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
Aynı bayrak gölgesinde
Vatanın her köşesinde
Doğu batı kuzey güney
Anadolu Rumeli'de
Halka hizmet Hakk'a hizmet
Yürüyoruz ilelebet
Türkiye Yüzyılı’nda
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
Yorulmadan hiç yılmadan
Engellere aldırmadan
Kapı kapı dolaşarak
Kucaklaşıp sarılarak
Bahaneler üretmeden
Yücelmeden hiç küsmeden
Türkiye Yüzyılı’nda
Her anında hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında