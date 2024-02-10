Murat Kurum yeni seçim şarkısını paylaştı

31 Mart yerel seçimleri öncesi, AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı 'Her Anında Hep Yanında' oldu.

Klipte; hizmetlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri anlatıldı

Şarkının bir bölümünde de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" sözleri yer aldı.

Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrı gayrı yoktur bizde

Herkes bizim kalbimizde

Yaşlı, genci birlikteyiz

Şehrimizle el eleyiz

Yüzler gülsün, neşe dolsun

Hayat bulsun, dirlik olsun

Her ilçede, her bucakta

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında

Aynı bayrak gölgesinde

Vatanın her köşesinde

Doğu batı kuzey güney

Anadolu Rumeli'de

Halka hizmet Hakk'a hizmet

Yürüyoruz ilelebet

Türkiye Yüzyılı’nda

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında

Yorulmadan hiç yılmadan

Engellere aldırmadan

Kapı kapı dolaşarak

Kucaklaşıp sarılarak

Bahaneler üretmeden

Yücelmeden hiç küsmeden

Türkiye Yüzyılı’nda

Her anında hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında