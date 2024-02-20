  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kripto para sahipleri dikkat! Analistinden çılgın tahmin: Fiyat bu diyerek yanıtlamak istedi! İşte o rakam

Yeniden Refah’ta deprem! Erbakan Hoca’nın dava arkadaşı istifa etti

Altın yok satacak! Rekor tahmin

ABD'li banka: 35 milyar dolarlık satın alma sürprizi! Görüşmeler var iddiası: ilk açıklama dünyaya ilan edilecek

Sürpriz gelişme! AK Parti Hüsnü Şenlendirici'yi oradan aday gösterdi

Musk' beyin çipi birçok kuruluşa rakip çıktı: Düşünerek fareyi kontrol ediyor!

Türkiye’yi eve mahsur edecek: Türkiye'nin hava durumu tahmini! Türkiye için oradan da haber geldi!

EYT’liler için 2 kritik tarih!

Bayraktar TB2 SİHA'lar bir ülkeye fabrika kurdurttu! 'Son aşamadayız' diyerek dünyaya ilan ettiler

42 çeyreğin dibinde olan işsizlik sevindirici
Siyaset Murat Kurum paylaştı! İşte masadaki son anket sonucu
Siyaset

Murat Kurum paylaştı! İşte masadaki son anket sonucu

Yeniakit Publisher
2024-02-20 23:07:00 - 2024-02-20 23:36:46

Yerel seçimler yaklaşırken İstanbul'da son anket sonuçlarını paylaşan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Şu anda 1,5-2 puan öndeyiz. İstanbulluların aklıyla kimse alay edemez.' dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yapılan son anket çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Bundan 2 ay önce 8-10 puan önde oldukları yönünde manipülasyonlarını yaptılar. Tezviratlar yapıyorlardı efendim, biz şöyle öndeyiz, şöyle kazanıyoruz, şöyle efendim uçuyoruz, kaçıyoruz, ne oldu? Biz sahaya çıktık milletimize projelerimizi, hayallerimizi anlattık ve projelerimizden sonra o genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bir buçuk iki puan şu an biz öne geçtik. Ya kimse kusura bakmasın yani burada İstanbulların da bir aklı var aklıyla alay etmelerini kimse kabullenemez." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kirli ortaklık! DEM beğenmedi CHP değiştirdi
İstanbul'da kirli ortaklık! DEM beğenmedi CHP değiştirdi

Siyaset

İstanbul'da kirli ortaklık! DEM beğenmedi CHP değiştirdi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEM Parti'de İstanbul belirsizliği sona erdi! YSK açıklama yaptı
DEM Parti'de İstanbul belirsizliği sona erdi! YSK açıklama yaptı

Gündem

DEM Parti'de İstanbul belirsizliği sona erdi! YSK açıklama yaptı

Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı
Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı

Siyaset

Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı

DEM Parti'nin başvurusu kabul edildi! İstanbul'da 52 aday yarışacak
DEM Parti'nin başvurusu kabul edildi! İstanbul'da 52 aday yarışacak

Gündem

DEM Parti'nin başvurusu kabul edildi! İstanbul'da 52 aday yarışacak

CHP hakkındaki Karabük kararı verildi!
CHP hakkındaki Karabük kararı verildi!

Siyaset

CHP hakkındaki Karabük kararı verildi!

Fatih Portakal canlı yayında CHP'ye verdi veriştirdi! 'Yazıklar olsun'
Fatih Portakal canlı yayında CHP'ye verdi veriştirdi! 'Yazıklar olsun'

Medya

Fatih Portakal canlı yayında CHP'ye verdi veriştirdi! 'Yazıklar olsun'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23