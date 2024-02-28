  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güney Kore, Türkiye'ye 'Bize verin' diye ısrar ediyordu! Rusya duyurdu: Sinop'ta biz yapacağız

Kılıçdaroğlu yine formunda! '1 Nisan, Nisan ayının birinci günü'

Türk ULAQ SİDA'ya yeni rakip! "Bu SİDA ile Türklere üstünlük kuracağız" diyerek bir de meydan okudular

Türkiye'deki il sayısı 100'e mi çıkacak? İşte il olması beklenen ilçeler

AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde: Yüzde 50 indirim yapacağız

Sosyal medya bu anları konuşuyor! Türk CANİK silahı ile İran İHA'sı vuruldu

Elon Musk'ın rafa kaldırdığı çılgın projede olay gelişme! Türk şirket yapma kararı aldı

CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti

Devletin gizli anayasası "Kırmızı Kitap" güncelleniyor
Gündem Murat Kurum muhtarlara seslendi
Gündem

Murat Kurum muhtarlara seslendi

Yeniakit Publisher
2024-02-28 20:13:00 -
Murat Kurum muhtarlara seslendi

Arnavutköy'de düzenlenen Muhtarlar Kanaat Önderleri ile Buluşma Programı'nda konuşan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum "hiçbir muhtarımızın büyükşehir hizmetlerinden dolayı başı öne eğilmeyecek." dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Arnavutköy'de düzenlenen Muhtarlar Kanaat Önderleri ile Buluşma Programı'nda konuştu.

Muhtarlara seslenen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum 31 Mart akşamı Arnavutköy'de hiçbir sivil toplum kuruluşumuzun, Arnavutköy'de hiçbir muhtarımızın büyükşehir hizmetlerinden dolayı başı öne eğilmeyecek.

İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı! Kim önde?
İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı! Kim önde?

Gündem

İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı! Kim önde?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Murat Kurum mal varlığını paylaştı
Murat Kurum mal varlığını paylaştı

Gündem

Murat Kurum mal varlığını paylaştı

Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı
Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı

Gündem

Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23