Murat Kurum muhtarlara seslendi
Arnavutköy'de düzenlenen Muhtarlar Kanaat Önderleri ile Buluşma Programı'nda konuşan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum "hiçbir muhtarımızın büyükşehir hizmetlerinden dolayı başı öne eğilmeyecek." dedi.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Arnavutköy'de düzenlenen Muhtarlar Kanaat Önderleri ile Buluşma Programı'nda konuştu.
Muhtarlara seslenen Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum 31 Mart akşamı Arnavutköy'de hiçbir sivil toplum kuruluşumuzun, Arnavutköy'de hiçbir muhtarımızın büyükşehir hizmetlerinden dolayı başı öne eğilmeyecek.
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