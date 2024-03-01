Murat Kurum 'Metro Fatihi' ilan edilen İmamoğlu'nun maskesini düşürdü!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, "Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Şu an metro hattımızı 5 yılda iki katına çıkaracak adımlarımızı hızlı bir şekilde atacağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un toplu ulaşım problemlerini dair açıklamalarda bulundu.

"SAHADA COŞKU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

''İlk açıklandığımız günden itibaren milletimizle birlikte olduk, taleplerini dinledik, çok güzel bir coşkuyla karşılaşıyoruz ve her geçen gün bu coşku artıyor. Vatandaşlarımız da usanmışlık ve bıkmışlık var. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. Huzurlu bir İstanbul istiyorlar. Halk sorun çözecek başkanı bekliyor. İstanbullular sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. ''

"EN ÇOK ŞİKAYET ULAŞIM İLE İLGİLİ GELİYOR"

''En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çekilmez bir çile haline geldi. İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var "Evimizi gelin dönüştürün" diye. Taksi konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen, odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz.

39 ilçemize sahipsiz hayvanlar için bakımevleri kuracağız" Maalesef İstanbul'da gelinen süreçte güvensizlik ve endişe had safhaya geldi. Bu konuda da bir tedbir alınmamış. 39 ilçemize sahipsiz hayvanlar için bakımevleri kuracağız. İki yakaya kuracağımız bakım evleriyle sahipsiz hayvanları kontrol altına alacağız. "İhtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" Biz ihtiyaç sahibi emeklilerimize maaşlarına ek olarak 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız ve bunu her yıl güncelleyeceğiz. Emeklilerimize İSMEK'te kurslar vereceğiz. İstihdama katkı sağlayacak desteklerimiz olacak. Kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Milletimize bu sözleri gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bunu geçmişte yapmış biri olarak söylüyorum.''

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"MEVCUT İBB YÖNETİMİNİN İSTANBUL GİBİ BİR DERDİ YOK"

''İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. İstanbulla, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbullu oldu. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? CHP Kongresi'nde nasıl eşbaşkan olurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hançerlerim, delegelerle nasıl başkanlığı alırım. Bunu kendi büyüklerimiz dediği kişiler söylüyor. Benimle proje konuşamaz. Sen büyükşehir belediye başkanı olacaksın. Metroları su basacak, yürüyen merdiven çalışmayacak böyle belediye başkanlığı olmaz. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok.''

"YENİ RAYLI SİSTEMLER VE KARA YOLLARIYLA KENTE NEFES ALDIRACAĞIZ"

''Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde 90'lara çıkıyor. 8 kilometre metro yapmışlar. İBB yönetimi yaptığımız işleri kendileri yapmış gibi gösteriyor. Bizim parasını ödediğimiz yerleri "biz yaptık" diyorlar. İBB yönetiminin sıfırdan yaptığı hiçbir metro hattı yok.''

"İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

''Kara yolu tünelleri ve raylı sistemlerle trafiğin yükünü alacağız. Raylı sistemi 650 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'un trafiği yüzde 25 azalacak. İstanbul'un lojistiğini şehre yük getirmeden kent dışına alacağız. Elektrikli motosikletleri de yaygınlaştıracağız. 619 bin motosiklet kullanıcımız yapacağımız yollarla huzurla seyahatini yapabilecek. Biz motosikleti ve bisikleti teşvik etmek istiyoruz. Şehrin bir düzeni olacak. 39 ilçemizde 250 bin otopark hedefimiz var. Göreve gelir gelmez İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. Göreve geldiğimizde ilk yarım saatlik park da ücretsiz olacak.

İstanbul bir dünya başkenti. Bizim dönemimizde İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalık olacak. Planlarımız hazır, göreve geldiğimizde sorunlar hızla giderilecek.''

"İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNUNU 6 AYDA ÇÖZECEĞİZ"

''Merkezi taksi sistemi olacak. Vatandaş hizmet almak istediğinde bu sisteme girip taksi çağıracak. Maksimum 6 ayda İstanbul'da taksi sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Yeni plakalar için ihale yapıp taksi sorununu tamamen çözeceğiz.

Deniz ulaşımını 2 kat artıracağız. Bugün deniz ulaşımı, afet esnasında da ihtiyaç duyduğumuz bir alt yapı. Şehire huzur ve güven gelecek. Scooter park alanları yapacağız.''

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