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Gündem Murat Kurum mal varlığını açıkladı!
Gündem

Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 17:07:00 - 2024-03-20 17:22:15
Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor. Beyana göre Kurum’un edinme değeri 1 milyon 200 bin TL olan bir aracının da bulunduğu kaydedildi. Kurum’un kendi adına iki silahı bir tüfeğinin olduğu Kurum’un çocukları üzerinde 538 bin, 504 bin, 381 bin TL değerinde muhtelif altını bulunduğu ifade edildi. Eşi Şengül Kurum’un da 1 milyon 910 bin TL değerinde muhtelif altın ve takısı mevcut olduğu belirtildi.

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