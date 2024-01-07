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Gündem Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!
Gündem

Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-07 23:11:00 -
Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ilk günden işe başladıklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuşmaya başladıklarını belirten Kurum, sosyal medya hesabından çalışmalarına ilişkin fotoğraf paylaştı.

"İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!" diyen Kurum, mesajına şöyle devam etti:

Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Bakanımız Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!


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