Murat Kurum ismi panikletti! İftiralara başlayan zilletin dibi kara!

Emlak Konut GYO’yu yüzde 300 büyüten ve Bakanlığı döneminde başarılı projelere imza atan Kurum’u hedef alan zillet bileşenleri, atacak çamur bulamadıkları için “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenlemeye sarıldı. TBMM’de 2018’de AK Parti ve CHP’lilerin oylarıyla kabul edilen ve kamuoyunda “imar barışı” olarak bilinen yasa üzerinden Kurum’u hedef alan zihniyet, kaçak yapıların dönüştürülmesini amaçlayan düzenlemeden çok sayıda CHP’li ile fondaş gazetecinin faydalandığını görmezden geldi.

CHP’nin ‘2018 Seçim Bildirgesi’ndeki en önemli vaatleri arasında yer alan ve 5 yıl uzatılması için CHP’li vekillerce teklif verilen ‘imar barışı” yasasından faydalanan yandaşlardan bazıları şöyle:

Kimler yok ki...

CHP’li Yılmaz Büyükerşen, 2019’da yılında eşi Seyhan Büyükerşen adına kayıtlı kaçak villaya, yalan beyanla 2017’de yapılmış gibi göstererek usulsüz şekilde yapı kayıt belgesi aldı.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın, imar barışını kapsayan son tarih olan 31 Aralık 2017’den sonra 2 katlı evine yaptığı kaçak katı yasal tarihte inşa edilmiş gibi göstererek imar barışına başvurdu.

CHP’li Aykut Erdoğdu, Çeşme’nin Ildır Mahallesi Günkent Sitesi’nde bulunan lüks villasını yasadan faydalanarak tadilat sınırlarını aşıp malikâneye dönüştürdü.

Çeşme Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyesi CHP’li Aybars Yıldırım, otel diye diktiği 29 daireli apartman inşaatı mühürlenip yıkım kararı verilince, yalan beyanla imar barışı belgesi aldı.

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CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, eşi adına kayıtlı kiraz bahçesine, “kümes ve bağ evi yapacağım” diyerek inşa ettiği havuzlu lüks villasına yasa kapsamına girmediği halde yapı kayıt belgesi aldı.

“Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader?” diyerek dürüstlük edebiyatı yapan Yılmaz Özdil’in ofis ruhsatı olan Bodrum Bitez’deki villasına kaçak eklenti yaparak 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı tespit edildi. l Sözcü TV’nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine diktiği 3 kaçak yapı için imar affından faydalandı.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu Boğaz’a nazır villasıyla gündeme gelirken, kardeşi İbrahim, Ayvacık’a bağlı Sazlı Köyü’nde denize sıfır mesire yerini Orman Bölge Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralayarak, imar affı kapsamında et balık restoranı yaptırdı.