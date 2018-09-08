Murat Kurum: Foça’da bir hafta içinde denize girilebilecek

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti.

Valilik defterini imzalayan Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

1 HAFTA İÇİNDE DENİZE GİRİLEBİLECEK

İzmir Foça’da yaşanan deniz kirliliği hakkında da açıklamalar yapan Kurum, “31 Ağustos tarihinde İzmir Foça’da deniz kirliliği gerçekleşti. Bakanlığımız 100 kişilik bir ekiple olaya müdahale etti ve 3 Eylül’de deniz kirliliği ile ilgili problem kontrol altına alındı. Kirlilik yüzde 80-90 seviyesinde temizlendi. Şu anda da ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor, bir hafta 10 gün içinde de ince temizlik bitirilip deniz kullanılabilir hale gelecek” dedi.

Bu kirliliğe sebep olan geminin Palu bayraklı Harrier gemisi olduğunu tespit ettiklerini aktaran Kurum, “23 gemiden numune aldık" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Gemiler ile ilgili tespitleri TÜBİTAK’a gönderdik ve laboratuvarda alınan numune tespitlerle sahadaki tespitlerin bir gemide uyuşması söz konusu oldu. Bu gemimiz 29 Ağustos tarihinde Türkiye’ye giren Palu bayraklı Harrier isimli bir gemi. 38 bin 282 grostonluk bu gemi. Söz konusu gemi söküm işlemi için ülkemize gelmiş ancak fuel oil yakıtını denize bırakmış, buna ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu’yla söz konusu gemiye 1 milyon 650 bin lira söz konusu oldu. Yine sahada bu kirliliği temizlemek için harcadığımız yaklaşık 10-15 milyon lira tutarındaki bedel de gemi sahibinden tahsil ediliyor. Ayrıca ilgilileri hakkında da savcılığımız gerekli soruşturmayı yürütüyor. Denizlerimizde mavi bayraklı plajlarımızı artırma konusunda gayretimiz söz konusudur. Seviye olarak dünyada üçüncü sıradayız. Bu seviyeyi daha da yukarı çıkartacağız. Dolayısıyla kirliliğe sebep olacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz."