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Siyaset Murat Kurum detaylarını anlattı! İstanbul’a “SİZTEM” geliyor
Siyaset

Murat Kurum detaylarını anlattı! İstanbul’a “SİZTEM” geliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-26 12:14:00 - 2024-01-26 12:16:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün.” dedi ve SİZTEM projesini tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İstanbul’u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün. Nasıl mı?” diye sorarak kısa bir film paylaştı. Filme “İstanbul’u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün. Bugün bunu nasıl başarabileceğimizi size anlatmak istiyorum.” sözleriyle başlayan Kurum, “İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri, sorunları da bu denli büyük. Deprem riskinin getirdiği kaygı, trafikteki kaos, İstanbul’u dengesiz ve karmaşık bir şehir haline getiriyor. Tüm sorunları çözecek bir sistemden bahsediyorum” diyerek yönetim anlayışını anlattı.

Murat Kurum, yayımlanan filmde “Odağında sizin olduğunuz bir sistem kuracağız. ‘SİZTEM İSTANBUL’ hepimizin bugünü ve geleceği için risksiz, çilesiz, endişesiz, trafiksiz, stressiz, eşsiz bir İstanbul için geliştirildi. ‘SİZTEM İSTANBUL’ yaşadığımız şehri, huzurun arttığı bir yere dönüştürecek. Çocuklarımızın yüzüne iç rahatlığıyla bakacağımız bir gelecek sunacak” dedi.

Son 5 yıl içerisinde İstanbul’un sorunlarına dikkat çeken Murat Kurum vatandaşlara “Şehrimizde tek derdi ve konsantrasyonu İstanbul ve İstanbullu olan bir yönetimi yetkilendirelim. Mevcut yöneticilerimize karşı  kente ve hayatımıza ne kattığını sorgulayalım. Temel sorunlarımıza 5 yılda çözüm üretebildiler mi? düşünelim.” diye seslenerek “Birlikte çok şey başaracağız, ilk başarımız bu olacak” mesajı verdi.

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