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Gündem Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı
Gündem

Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-22 15:37:00 -

AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’da CHP yönetimindeki 3 ilçenin 31 Mart 2024 seçimleri ile birlikte AK Parti’ye geçeceğini söyledi.

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için az bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, CHP'den geri alınacak belediyeleri açıkladı.

Kurum, “Seçimlerde sürpriz beklediğiniz ilçeler var mı?” sorusuna, “Var, var! Gerçekten ilçelerde de çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Kartal’da, Maltepe’de ucu ucuna bir seçim süreci yürüyor. Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

“SARIYER'İ, KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ, AVCILAR'I ALACAĞIZ”

Büyükçekmece’de çok güzel bir yarış olduğunu ve AK Parti’nin bu ilçede önde olduğunu ifade eden Kurum, “Sarıyer’de keza yine önde gözüküyoruz. Küçükçekmece’yi inşallah alacağız. Avcılar yine başa baş gözüküyor yani Avcılar’ı alacağız gözüküyor. Yani çok farklı neticeler olacak. Diğer alamadığımız ilçelerin belki birçoğunda da başa baş bir yarış olacak.” dedi. 

 

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