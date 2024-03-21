Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullu vatandaşlara toplamda 1,5 milyon TL'lik destek müjdesi verdi.

Murat Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'Deprem bir güvenlik meselesi'

Depremle ilgili bilim insanları İstanbul’da 1 buçuk milyon riskli konutun olduğu, 600 binin acil dönüştürülmesi gerektiğini bugün bütün bilim insanlarımız söylüyor.

İstanbul lokomotif bir şehirse, İstanbul sadece kendini değil tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir şehirse biz İstanbul’u depreme hazırlamak zorundayız. Böyle bir gerçeğimiz var ve bu siyasi bir tercih de değil. Hepimizin ortak tercihi olmak zorunda.

Deprem bir milli güvenlik meselesi. Ben 600 bin konut dönüştürülmeli diyorum, CHP'li başkan dönüştürülmemesi lazım diyor. Bize 1500 tane dava açmışlar kentsel dönüşümün durdurulması için. Davayı açan CHP'liler. 11 ilde yaptığımız TOKİ konutlarının biri yıkılmadı.

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Biz tarihe geçecek, İstanbul’un kurtuluşu olan bir dönüşüm yapmak istiyoruz. Bunun her yıl 60 bin konutunu 5 yılda da 300 bin konutunu KİPTAŞ eliyle yapacağız.

'Yarısı bizden’ kampanyasını biz mayıs ayında başlatmıştık şimdi o kampanya bakanlığımız eliyle devam ediyor biz de büyükşehir eliyle bu kampanyaya 300 bin konutla katkıda bulunacağız.

Vatandaşımıza 700 bin hibe, 700 bin kredi, 100 bin taşınma ve kira yardımı vereceğiz ve vatandaşımız 5833 TL’den başlayan taksitle bunu ödeyebilecek. 18 ayda teslim edeceğiz.

'10 dairesi olan yere 10 daire imkanı vereceğiz'

10 dairesi olan bir yerin yeniden 10 daire yapabilmesine imkan sağlayacağız. Orada yüzde 25-30 kaybı var ya o kaybını imar planı yaparak vatandaşımıza vereceğiz. Yerinde, rızaya dayalı, vatandaşımız istiyorsa biz planını yapacağız. Vatandaşımızın önünü açacağız.

'Kiray avermek üzere 100 bin sosyal konut yapacağız'

100 bin sosyal konut yapacağız. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. İstanbul’a yeni 100 bin konut arz edeceğiz. Hem kira fiyatlarını düşürecek hem de burayı deprem dönüşümüne girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatta kiralayacağız. Arzı arttırmadan kira fiyatı düşmez.

Bizim bütün projelerimizin ben arkadaşlara çalışırken dedim ki biz gerçekçi olmalıyız, bir şeyi söylüyorsak gerçekleştirebileceğimiz vaatleri vermeliyiz dedim çalıştık bunları 58 milyar dolar para tutuyor. Bütün projeler hepsi fiyatlandırıldı.

Bizim İBB bütçesi her yıl 7 milyar dolar. 5 yılda 35 milyar dolar. 35 milyar dolar bir bütçe bunun yüzde 70’ini yatırıma ayırsanız, diğer kısmını personel, genel giderlere ayırdığınızı düşünün yaklaşık yüzde 40-45’i buradan çıkıyor.

Biz öz gelirimizi arttıracağız. Biz bütçemizi 2 katına çıkaracağız. Ben bunu geçmişte Çevre Bakanlığı dönemimde yaptım. Çevre Bakanlığı bütçesi bakanlıklar içerisinde en düşük bütçeli kuruluştur. Biz 81 ile 365 bin sosyal konut ürettik, 46 bin afet konutunu bitirdik, 72 milyon metrekare Millet Bahçesi yaptık. 40 tarihi mekanın ihyasını yaptık.

'Tabelalara para harcamayı biliyorlar'

Afet lojistik merkezinde afeti tek elden yöneteceğiz, ilgili kurumlarımızla birlikte yapacağız. Toplanma alanlarında 6 saatte 2 milyon kişiye çadır kurabilecek altyapıyı tesis edeceğiz.

Bütün İstanbul’da Afet Farkındalık Akademisiyle birlikte afet farkındalığını ortaya koyacağız. Yeni helikopter pistleri koymamız lazım. Helikopter pistleriyle alakalı eksiklik var. 65 yeni helikopter pisti yapmak istiyoruz. Yeni itfaiye istasyonları lazım. Lojistik merkez 1 tane. 1 lojistik merkez 39 ilçeye yetebilir mi 16 milyon insana yetebilir mi?

Bununla ilgili hiçbir adım, çaba yok. Ama 2 günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. ‘İsrafı bitirdik’ deyip tabelalara 500 milyon harcamayı biliyorlar. Kapı arkasında balya balya paralarla poz vermeyi biliyorlar ama afete geldi mi iş yok.