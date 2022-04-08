Murat Kelkitlioğlu'ndan Ekrem İmamoğlu iddiası! CHP Genel Başkanlığı için hazırlanıyor

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Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığından ümidini kesip, CHP Genel Başkanlığı için hazırlık yaptığını iddia etti.

'O kadar göklere çıkarıldı ki bunu hazmedemedi!'

Paylaşımına, "Fırtınalar koptu.. Esti gürledi.. Kimilerine göre yıldız gibi parladı.. Bazı çevreler için umut oldu.. Çok da haksız bir durum yoktu ortada.. Çünkü İstanbul’u kazanmıştı.. AK Parti’nin kalesi olarak gördüğü İstanbul’u.." sözleri ile başlayan Kelkitlioğlu, İmamoğlu'nun bazı çevrelerce büyütüldüğünü ifade etti:

İstanbul yetmez oldu ona.. Arkasına aldığı rüzgarı yanlış hesaplayınca başka hedeflere yelken açtı!... Hatta o kadar ileri gitti ki, ittifak ortakları olan partiye "Beni yalnız bırakmayın, bana destek verin cumhurbaşkanı adayı olayım" demekten bile geri durmadı..

İttifak ortakları partinin lideri kendisini Fatih Sultan Mehmet’e de benzetti, hatta suratında rabbi yessir bile gördü!...

"Şu ana kadar ki görev sürecinde bir tek belediye başkanlığı yapmamayı tercih etti.." diyen Kelkitlioğlu, "Sel, deprem, büyükelçi fiyaskolarıyla karşımıza çıktı.. Diyarbakır’a gitti çocukları dağa kaçırılan anneleri ziyaret etmek yerine HDP ile görüştü.." ifadelerini kullandı.

'Benden Kemal beyi uyarması'

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının gündem düştüğen dikkat çeken Murat Kelkitlioğlu, şöyle devam etti:

Bir süre sonra rüzgar tersine döndü.. Bugün neredeyse hiç kimse cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmuyor bile.. Daha önce operasyonel anketlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın en ciddi rakibi olarak lanse edilirken, bugün esamesi okunmuyor..

Bütün bunların üstüne mensup olduğu partinin lideri de kesip atmaz mı?... "Herkes işini yapacak, belediye başkanı başkanlığını, biz de genel başkanlığı" diyerek bütün hayalleri yerle bir etmez mi?.. Daha ne kadar açık söylesin; siz değil ben cumhurbaşkanı adayı olacağım, siz işinizi yapın, dedi...

Kimden bahsediyorum?... Tabi ki anladınız, Ekrem İmamoğlu’ndan.. Cumhurbaşkanlığı adaylığı suya düşen İmamoğlu’nun yeni hedefi genel başkanlık. Yanlış duymadınız CHP Genel Başkanlığı..

Bunun için çalışmalara başladı bile. 15 günde bir Maslak’taki Atlı Spor Kulübü’nde Canan Kaftancıoğlu ile kafa kafaya verip listeler yapıyorlar.. Benden Kemal Bey’i uyarması…