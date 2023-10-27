Murat Kekilli'den Büyük Filistin Mitingi çağrısı!
Ünlü sanatçı Murat Kekilli, AK Parti öncülüğünde 28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi'ne katılacağını açıkladı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek mitinge sevenlerini de davet eden Kekilli, "İsrail'in zulmüne son verme zamanı gelmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap edeceği büyük miting saat 15:00'da başlayacak.
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