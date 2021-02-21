Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Gara operasyonunun önemine vurgu yaparak, "Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmiş gibisinizdir. Bugün TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Bizim o koridoru kapatmamız, eğitim alanlarını bertaraf etmemiz, bütün aktarım merkezlerinin kalbine girmemiz ve düze inmemiz terör örgütün bütün sıkıntısıdır, bugünkü feryadının nedeni de budur.” dedi.

Murat Karayılan yakalanması

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın yakalanmasına ilişkin olarak da Bakan Soylu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız yoktur. Biz Murat Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Çekin bakalım sayın Cumhurbaşkanını bu sistemin arkasından, bak bakalım bize bir adım attırırlar mı? Üfürürler bizi. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz.’ ifadesini kullandı.

PKK’ya kaç kişi kaldı?

Bakan Soylu terör örgütü PKK’ya katılımlara ilişin de ‘Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana 21 terör eylemini engelledik. Bir taraftan bunu yapıyorsunuz, bir taraftan da terör örgütünün çocuklarımızı kandırmasını önlüyorsunuz. Yılbaşından beri 1 kişi gitti.” dedi.