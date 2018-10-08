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Murat Karayılan oğlancı çıktı

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın çarpık ilişkilerde bulunduğunu ve örgüt içinde sapıklıkların kol gezdiğini söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:11
Murat Karayılan oğlancı çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre teslim olan bir terörist ifadesinde, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan’ın çarpık ilişkiler içinde olduğunu, sapık isteklere uyanların ödüllendirildiğini, uymayanların da infaz edildiğini belirtti.

Çarpık ilişkiler kuruyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Ekim 2018 tarihinde teslim olan bir teröristin ifadesinde; ‘örgütün sözde etkili isimlerinden R.Ş ve B.E isimli kadın teröristlerin örgüt elebaşlarından Murat Karayılan ile çarpık ilişkiler içinde oldukları ve her hafta Karayılan’ın isteği üzerine kendisinin yanına gittikleri’ bilgileri yer aldı. İfadelere göre, hain terör örgütünün elebaşları, çocukların eline silah, ağzına uyuşturucu verip ölüme gönderirken, her gün bir başka kadınla ve çocuklarla sapık isteklerini tatmin ediyor. Bu duruma itiraz edilenlere infaza kadar varan cezalar verilirken, elebaşlarının sapkın isteklerine boyun eğenlerin yüksek mevkilere getiriliyor.

Erkek teröristler arasında da sapıklık kol geziyor

Eylül 2018’de teslim olan bir başka terörist ifadesine göre ise, B.M isimli bir erkek teröristin iki erkek terör örgütü mensubu ile ilişki yaşadığı, bu tip çarpık ilişkilerin başka gruplarda da çokça görüldüğü, özellikle çocukların istismarının hat safhada olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaşanan bu tür sapıklıklar, örgütten kaçışları hızlandıran önemli etkenlerden birini oluşturuyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:11
  1. Murat Karayılan
  2. PKK

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