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Gündem Murat Gezici'nin 'Kızılelma' yorumu Nedim Şener'i çıldırttı! Adeta deliye döndü
Gündem

Murat Gezici'nin 'Kızılelma' yorumu Nedim Şener'i çıldırttı! Adeta deliye döndü

Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde insansız hava aracı Kızılelma'nın teker kesme videosunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'nin bu görüntüleri hafife alması, görüntüleri anlatan gazeteci Nedim Şener'i çıldırttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 12:24:00 -
Murat Gezici'nin 'Kızılelma' yorumu Nedim Şener'i çıldırttı! Adeta deliye döndü

Milli gururumuz Selçuk Bayraktar, İHA, SİHA, Akıncı gibi yerli ve milli araçlara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın teker kesme videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gazeteci Nedim Şener, bu görüntülerden gururla bahsederken, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadından bahsediyorsun değil mi" şeklinde ahlaksızca bir soru yöneltti.

Bu soruya oldukça sinirlenen Nedim Şener'in Murat Gezici'ye yanıtı ise "seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde oldu.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN GEZİ ZEKALI AHMAK YAPTIĞI VE BAŞARDIĞI İŞLERE BAK ÇAMUR ATMA AHMAK.

mevhibe inal

Bakar körler, sağırlar siyasetçilik oynuyor. Erdoğan'dan Kurtulma seansları düzenliyor. Ekonomik Tetikçilerle, Bölücülerle işbirliği yapıyor. Fena halde tuzağa çekildikleri ortada. Kendileri neyse de Ülkeyi tuzağa çekmeleri kabul edilemez. Dileğimiz Nedim Şenerlerin artması.
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