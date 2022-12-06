Murat Gezici'nin 'Kızılelma' yorumu Nedim Şener'i çıldırttı! Adeta deliye döndü

Milli gururumuz Selçuk Bayraktar, İHA, SİHA, Akıncı gibi yerli ve milli araçlara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın teker kesme videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gazeteci Nedim Şener, bu görüntülerden gururla bahsederken, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadından bahsediyorsun değil mi" şeklinde ahlaksızca bir soru yöneltti.

Bu soruya oldukça sinirlenen Nedim Şener'in Murat Gezici'ye yanıtı ise "seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde oldu.