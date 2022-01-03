Murat Gezici'den akılalmaz yalan! Sultan Abdülhamid'in eserine kondu
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici katıldığı bir televizyon programında 1902 yılında II. Abdülhamid döneminde kurulan "Hamidiye Su"yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu iddia etti.
100 yılı aşkın geçmişe sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş'nin CHP zamanında kurulduğuna yönelik iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.
CNN Türk canlı yayınına katılan Murat Gezici, Hamidiye Su'yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu iddia etti.
II. Abdülhamid dönemine dayanıyor
Oysa Hamidiye'nin tarihi 2. Abdülhamid dönemine dayanıyor. Şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla 2. Abdülhamid’in emriyle kurulan ilk komisyonla çalışmalara başlanmıştı.