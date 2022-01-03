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Siyaset Murat Gezici'den akılalmaz yalan! Sultan Abdülhamid'in eserine kondu
Siyaset

Murat Gezici'den akılalmaz yalan! Sultan Abdülhamid'in eserine kondu

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici katıldığı bir televizyon programında 1902 yılında II. Abdülhamid döneminde kurulan "Hamidiye Su"yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 23:50:00 - 2022-01-03 23:50:52

100 yılı aşkın geçmişe sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş'nin CHP zamanında kurulduğuna yönelik iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Murat Gezici, Hamidiye Su'yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu iddia etti.

II. Abdülhamid dönemine dayanıyor

Oysa Hamidiye'nin tarihi 2. Abdülhamid dönemine dayanıyor. Şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla 2. Abdülhamid’in emriyle kurulan ilk komisyonla çalışmalara başlanmıştı.

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Yorumlar

Aslan

Siz bilmiyorsunuz aslında dünyayı yaratanda chp liler mütevaziliklerinden Allah yarattı denmesine müsaade ediyorlar
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Ömer

Marmarayi da bunlar yapti ya..Siz bunlara cevab verip manşet yaptıkça...Akepeliler bunlar beğensin diye İslami konuları bile manuple edince...Ortalık bunlara kalır...BİZ yokuz BİZ yokuz anladınız mi...Adma yerine koyamadığınız BİZ yokuz...
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