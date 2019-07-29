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Murat Eskici başarılı Muaythai sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, Taylan’da yapılan Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarı ile temsil eden sporcular ve teknik heyeti tebrik etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
Murat Eskici başarılı Muaythai sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, Taylan’da yapılan Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarı ile temsil eden sporcular ve teknik heyeti tebrik etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası’na 102 takımın katıldığını, Türkiye Muaythai Milli Takımı’nın şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronzmadalya alarak Dünya Üçüncüsü olduğunu açıkladı.


Eskici, "Şampiyonaya ülkemizi temsilen ilimizden katılan sporcularımızdan Serkan Koç 60 Kg’da Dünya ikincisi, Mensure Karadayı ise +75 kg’da Dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Dünya Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü elde eden sporcularımızı ve antrenörleri, aynı zamanda Milli Takım Büyükler Teknik Kurul Başkanı Göksel Cingöz’ü tebrik ederim" ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
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