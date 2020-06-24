Murat Baştor kimdir nerelidir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı atamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor atandı. Murat Baştor’un Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü olarak atanmasıyla birlikte Murat Baştor’un kim olduğu merak konusu oldu. Peki Murat Baştor kimdir? Murat Baştor hangi görevlerde bulundu?
Murat Baştor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Diğer atamalar ise şöyle oldu: Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak Aykan, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.