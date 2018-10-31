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Murat Başoğlu salıverildi... Arka kapıdan çıktı!

Yaşadığı sapkın ilişkiyle gündeme gelen Murat Başoğlu, eski eşini tehdit, bir arkadaşını da darp ettiği gerekçesiyle bugün gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Başoğlu'nun salıverildiği bildirildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:03
Murat Başoğlu salıverildi... Arka kapıdan çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşini tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Başoğlu'nun,Gündoğan Mahallesi'nde eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve Bermek'in yanındaki Emre S'yi darbettiği öne sürüldü.

Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Başoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burnunda yara bandı bulunan ve gazetecilere görüntü vermemek için kapüşon taktığı görülen Başoğlu, jandarma nezaretinde koşarak adliyeye girdi.

Başoğlu hakkında savcılıkça "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Serbest bırakılan Başoğlu'nun adliyenin arka kapısından çıktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:03
  1. Muğla
  2. murat başoğlu

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