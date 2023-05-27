Murat Bardakçı'dan olay sözler! Üzerinden öyle bir silindir geçti ki, Allah düşmanımı bile bu kadar rezil etmesin

14 Mayıs seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı favori gösteren, ancak sandıklar açıldığında tam anlamıyla havaları balon gibi sönen anketçilere bir ayar da Habertürk yazarı Murat Bardakçı'dan geldi.

"Anketçilerin üzerinden öyle bir silindir geçti ki, Allah düşmanımı bile bu kadar rezil etmesin" ifadelerini kullanan Bardakçı, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Aylardır devam eden tartışmalar, koşuşturmalar ve merak yarın nihayete erecek; önümüzdeki beş sene boyunca Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak olan kişi gecenin ilk saatlerinde belli olacak...

İlk turun kazananı ve kaybedeni malûm; ikinci turun galibi yahut mağlûbu da aslında şimdiden belli ama ortada çok daha büyük bir başka mağlûp, daha doğrusu bir mağlûplar grubu var: İlk turda devâsâ bir bozguna uğrayan ama bu bozgunun sebepleri ile meslekî gelecekleri gereği kadar konuşulmayan, bir-ikisi haricinde seçim tahminlerinde hiçbirşey tutturamayan anketçiler, yani kamuoyu araştırma şirketleri...

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Anketçiler müneccim falan değildir, tahminlerinin kesin sonuçları göstermesi tabii ki beklenmez. Ancak, yapabilecekleri hatânın bir sınırı vardır ve en fazla iki puanlık sapma normal karşılanır...

Ama bizim anket üstadları öyle mi?

Bırakın iki, üç ve hattâ dört puanı; bu işin erbâbı olduklarını iddia eden, bazıları yabancı ortak bulup havalı isimlere bürünen ve burunlarından kıl aldırmayan anketçiler arasında sekiz, dokuz, on puan hatâ yapanları bile var...

Mesleklerinde bu kadar beceriksiz olanlara ne söylenmesi, nasıl hitap edilmesi gerektiği artık size kalıyor!

(...) Anket şirketlerinin seçimin ilk turunda uğradıkları bozguna bakıp da “Kamuoyunu yönlendirmeye çalıştılar” yahut “Müşterileri olan siyasî partileri mutlu etmek için sonuçları değiştirdiler” gibisinden yorumlar ve suçlamalar yapmak sadece vakit israfından ibarettir! Zira parasının kıymetini bilen, sokağa atmayan, zarar ettirecek amatörlerden de her dâim uzak duran sermaye sahiplerinin seçimin ilk turundan hemen sonra gözleri açılmıştır! Seçim anketlerinde bu kadar çuvallayanların günün birinde kendilerini de perişan edebileceğini görmüşlerdir; çalışacakları anket şirketini bundan böyle daha bir düşünerek seçeceklerdir, yani ortaya “anket” diye aslı astarı olmayan hayalî oranlar saçıp duran hesap-kitap fukarasının işi artık zordur!

Anket şirketlerinin üzerinden öyle bir silindir geçti ki, Allah düşmanımı bile bu kadar rezil etmesin!"