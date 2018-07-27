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Murat Bardakçı'dan ABD'ye manidar cevap

Araştırmacı- gazeteci Murat Bardakçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehditlerine ilişkin "Washington’un hak ettiği cevap, 'F' ile başlayan dört harfli bir kelimedir" dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:37
Murat Bardakçı'dan ABD'ye manidar cevap

ABD ajanı Brunson'ın ev hapsine alınması, Türkiye ile FETÖ'yü teslim etmemekte ısrar eden ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.  Türkiye'yi eskisi gibi sesini çıkaramayan bir ülke sanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla dize getirebileceğini düşünerek küstah bir şekilde yaptırım tehditleri savurdu.

Türk yargısının kararını beğenmeyerek Brunson'un bir an önce ABD'ye dönmesini isteyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de küstahlıkla süslediği sözleri Twitter üzerinden paylaştı.

TRUMP'A: "F..."

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

"Papaz Andrew Brunson’ı serbest bıraktırabilmek hayâliyle dün sanki Afrika’da yahut Okyanusya taraflarında mevcudiyetleri yeni farkedilmiş ilkel bir kabileye hitap ediyormuşcasına Türkiye’ye tehdit üstüne tehdit yağdırdılar." diyen Bardakçı, "İngilizce'de böyle bir müttefike bu aşamadan sonra verilebilecek tek kelimelik bir cevap vardır, o kelime dört harften ibarettir ve ilk harfi de 'F'dir." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:37
  1. Murat Bardakçı
  2. Donald Trump

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