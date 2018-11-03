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Murat Bardakçı'dan Abdüllatif Şener'e İHA cevabı!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Meclis'teki İHA satışlarına dair sözlerine yönelik, gazeteci Murat Bardakçı'dan tokat gibi cevap geldi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:36
Murat Bardakçı'dan Abdüllatif Şener'e İHA cevabı!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CHP milletvekili Abdüllatif Şener’in, Bayraktar ailesinin sahibi olduğu ‘Baykar’ şirketinin ürettiği İHA ve SİHA’larla ilgili sarfettiği “Cumhurbaşkanı’nın akrabasının, damadının orduya silah satması Anayasa’ya, kanunlara uygun mu?” sözleri, oldukça eleştirildi.

Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı, konuyu ele aldığı köşesinde, insansız hava araçları konusunda yapılan olumsuz yorumları, Nuri Demirağ’ın ve Vecihi Hürkuş’un önüne çıkartılan engellere benzetti.

"Teknolojide ileri gitmemiz nedense istenmedi"

Yazısında bir memleketin gücünün, kendi silahını kendisinin imal edebilmesinden geldiğini belirten Bardakçı, Şener’i şu sözlerle eleştirdi: “Eski asırlarda kendi silâhımızı kendimiz yapardık. Sonra üzerimize bir vurdumduymazlık çöktü, son iki buçuk asırdan bu yana, vaktiyle en iyisini yaptığımız silâhları bile artık bir türlü yapamadık ve her bakımdan dışarıya muhtaç olduk. Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş, sahibi oldukları fabrikalarda uçak imal ettiler, hattâ başka memleketlere bile sattılar ama teknolojide ileri gitmemiz her nedense istenmedi, dört bir taraftan engellemeler geldi ve neticede her iki öncü de bu işi bırakmaya mecbur edildi…

"Meclis'teki tartışmayla Hürkuş'un, Demirağ'ın önüne çıkarılan engeller arasında fark yok"

İnsansız hava araçları konusunda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün yapılan eleştiri ile Nuri Demirağ’ın, Vecihi Hürkuş’un yahut Devrim otomobillerinin önüne çıkartılan engeller arasında hiç fark yoktur!”

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:36
  1. murat bardakçı
  2. Abdüllatif Şener
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