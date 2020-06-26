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Siyaset

Murat Bakan’dan 2’nci Abdülhamid’e karşı çirkin sözler

İlericiliği atalarımıza sövmek zanneden gerici CHP'nin İzmir Milletvekili Murat Bakan, “II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır” diyerek çirkin sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:35:00 -
Murat Bakan’dan 2’nci Abdülhamid’e karşı çirkin sözler

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yaptığı 18 dakika isimli programda Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı 2'nci Abdülhamid ile ilgili skandal sözler söylenmişti. Yanardağ'ın, 2. Abdülhamid ile ilgili "emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör" ifadelerini kullanması büyük tepki çekmişti.

Bu sözler ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın kullandığı sözler üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Bu kez aynı skandalı CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya üzerinden tekrarladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan attığı tweetinde, "Cumhuriyet, Abdülhamid ve onun gericiliğine karşı verilen mücadele içinde kurulmuştur. II. Abdülhamid tarihimizin ilk anayasasını kaldıran, ilk meclisini kapatan despotik bir hükümdardır. II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır" diyerek Osmanlı padişahına hakaret ve iftiraların sıraladı.

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Yorumlar

KENDİNİ NEREDE KİMİN KÖLESİ OLDUĞUNU HİÇ DÜŞÜNDÜNMÜ

batının kafesteki kölesi batı petrolü aldı helvayapıp senin olanı san satığını düşünemiyeler BATIDA 30 BİN TL MAŞI GÖRÜNCE SÖVÜYO PETOLÜ VEREN KİM VERMİYEN KİM FIRANSA YUNAN BUGÜN SİZLEN BERA BER AKDENİZDE NEİŞİNİZ VARDİYO ACABA KİMİN BEBELERİ İÇİN AÇ KALAN BEBELER KİME DUAEDER KULAKLARINI ÇILATIR
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hakan

eğer 2.abdulhamid kötü bir padisah olsaydı chplilerin babalari olan batılı devletlerin basınlsrında kötü ve korkunc karikatütleri yayınlanmazdi işte chplilerin baktığı pencere batıliların bakış açısıdır chp milli degildir msnevi hiç değildir
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