0553 313 94 23

Murat Aydın kahvehanede ıstakayı eline alıp bilardo oynadı

Tokatköy’de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

14 Mart 2019 Perşembe 09:38
Murat Aydın kahvehanede ıstakayı eline alıp bilardo oynadı

Tokatköy’de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ziyaretler esnasında bir kahvehaneye giren Aydın’ın, bilardo oynayanları görünce ıstakayı eline alıp topa vurması renkli görüntüler oluşturdu.


31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Tokatköy’de esnafı tek tek ziyaret etti. Semtte vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, ilk olarak bir çiğ köfteci dükkanına girdi. Burada esnafı ziyaret eden Aydın, kendisine ikram edilen çiğ köfteyi geri çevirmedi. Vatandaşların sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmeyen Aydın, yolda gördüğü tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Buradan bir kahvehaneye giren Başkan adayı Aydın, vatandaşlarla oturup sohbet ettikten sonra onlarla ikram edilen çayı içti. Yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına her kesimden ilgi gören Aydın’ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı.



Aydın ıstakayı eline alıp bilardo oynadı


Ziyaretler kapsamında başka bir kahvehaneye giren Aydın, içerideki vatandaşlarla tokalaşıp sohbet ettikten sonra bilardo oynayan vatandaşların yanına gitti. Bir süre onları izledikten sonra ıstakayı eline alan Başkan adayı Aydın, sağlam bir vuruş yaparak sayı almayı başardı. Vatandaşların, “kalın görün başkanım” esprisi üzerine içeride önce kahkahalar ardında alkışlar havada uçuştu. Çiğ köftecisinden marketine, kahvehanesinden kuaförüne, gezmedik yer bırakmayan Aydın, seçimlerde oy sözü istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Eyüpsultan’da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
    1. (Özel) Eyüpsultan’da kaza yapan sürücü..
    2. Suriye’de bin 109 yardım çalışanı..
    3. Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer..
    4. İstanbul'da eş zamanlı operasyon!
    5. Diş çekilmelerine dikkat
    6. ”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde..
    7. GSM şirketleri bilgi vermeden zam..
    8. Zeytin üreticileri bilgilendirildi
    9. İpekyolu’ndaki çocuklar “Aslan” ile..
    10. Göz kapak ameliyatı olurken nelere..
    11. Ebubekir Taşyürek: “Biz hizmet etmek..
    12. Japonya’dan 2020 Olimpiyatları ile..
    13. Fatsa’da halk konseri
    14. Hitler’den emekli maaşı alan 15..
    15. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    17. Tekirdağ için hazırlanan tarımsal..
    18. Elazığ’da hırsızlık ve uyuşturucu..
    19. Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve..
    20. Çöpün önündeki tabut herkesi korkuttu
    21. Taksicilerin gözü Başkan Alinur..
    22. Anadolu Kan Günleri’nde sosyal medya..
    23. Tüp bebekte aşılama nedir? Aşılama..
    24. Uyuma Müslüman kardeşine sahip çık
    25. Murat Aydın kahvehanede ıstakayı eline..
    26. Erzincan’da "Sıfır Atık” semineri
    27. Liseler Arası Münazara Yarışması..
    28. Türk Sineması’nın ihtiyaçları..
    29. Mevlüt Uysal: “Amacımız..
    30. Kaş Işık Kenti örnek olacak
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!