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Murat Aydın, Beykoz’daki fenomen teyzeyi tekrar ziyaret etti

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı’da ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan yoğun sevgisi sonrası fenomen olan Emine Kansız’ı eşiyle beraber tekrar ziyaret etti.

19 Mart 2019 Salı 09:11
Murat Aydın, Beykoz’daki fenomen teyzeyi tekrar ziyaret etti

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı’da ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan yoğun sevgisi sonrası fenomen olan Emine Kansız’ı eşiyle beraber tekrar ziyaret etti.


31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ev ziyaretlerine önem veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı’da geçtiğimiz 13 Şubat tarihinde bir program öncesi kendisini pencereden davet eden 61 yaşındaki Emine Kansız’ı ziyaret etmişti. Başkan adayı Aydın’ın kendisini ziyaret etmesine çok sevinen Kansız, Aydın’a sarılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan yoğun sevgisini dile getirmişti. Bu görüntülerden sonra Başkan adayı Aydın, sosyal medyada adeta fenomen haline gelen Emine Kansız’ı tekrar ziyaret etti.



Aydın fenomen teyzeyle bol bol sohbet etti


Ziyareti esnasında sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, Emine teyze ve eşi Murat Kansız ile uzun uzun sohbet etti. Kansız ailesinin sorunlarını dinleyen Başkan adayı Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Sıcak ve samimi ortamda geçen sohbet sonrasında Aydın, Emine teyze tarafından uğurlandı. Emine teyzenin torunlarına oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmeyen Aydın, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:11
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