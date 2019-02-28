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Murat Aydın Beykoz’da dernek ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Murat Aydın Beykoz’da dernek ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, seçimlerde destek sözü istedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçede faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti. Dernekteki vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, onlarla tokalaşarak sohbet etti. Onların sorunlarını dinleyen Başkan adayı Aydın, seçimlerde yetki verildiği taktirde sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Vatandaşlardan seçimlerde destek sözü de isteyen Aydın’a ilgi ve sevgi gösterilmesi, onların gönlünü kazandığını bir kez daha gösterdi.


Aydın buradaki temaslarının ardından derneklerden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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