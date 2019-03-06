Murat Aydın Beykoz’da belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Ordu Mesudiyeliler Gecesi’nde siyasi partilerin Beykoz Belediye Başkan adaylarıyla bir araya geldi. Adaylarla tek tek tokalaşan Aydın’ın İYİ Partili aday Bilgehan Murat Miniç ile arasında geçen tablo sohbeti renkli görüntüler oluşturdu. Aydın, “Demokrasiye olan inancımız bizi bir araya getirdi” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala çalışmalarını daha da hızlandıran siyasi partilerin belediye başkan adayları, Ordu Mesudiyeliler Gecesi’nde bir araya geldi. Geceye Cumhur İttifakı’nın Beykoz Belediye Başkan adayı olan Murat Aydın’ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Coşkun Tosun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti’nin adayı Bilgehan Murat Miniç, Saadet Partisi’nin (SP) adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Vatan Partisi’nin adayı Esra İspalarlı ve yine Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen gecede Aydın, salondaki herkesle tek tek tokalaştı.

“Tablo Miniç kardeşimin olsun, ben Beykoz’da fotoğraf sergisi açacağım”

Belediye başkan adayları arasındaki samimi hava tüm salonu kaplarken, Ordu Mesudiyeliler Derneği yöneticileri bir tabloyu satışa çıkardı. İYİ Partili Miniç’in tabloyu satın almak için verdiği miktarı belirtmesi üzerine dernek yöneticileri Aydın’a döndü. Bunun üzerine Aydın, “Siyasi partilerimizin çok değerli başkan adayları hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Gözüm tabloda, şimdi ben Murat kardeşimi aşamam, adaşım o benim. Şöyle bir şey söyleyeyim; ben iyi bir fotoğrafçıyım, aynı zamanda Türkiye Fotoğraf Vakfının başkanıyım. Belediye başkanı olalım olmayalım, ben Mesudiye’ye geleyim, orada birkaç gün fotoğraf çekeyim. Sonra o fotoğrafları Beykoz’da sergileyelim ve satalım. Onun da gelirini derneğimize bağışlayalım. Bu tablo da Murat Miniç kardeşimizde kalsın” dedi.

“1 Nisan’da yine yüz yüze bakmaya devam edeceğiz”

Bunun üzerine kürsüye çıkarak bir konuşma yapan İYİ Partili Bilgehan Murat Miniç, “Eğer tablo bizde kalsaydı, derneğe verilmeseydi Coşkun başkanımıza onu hediye edecektik. Olsun derneğin nasibiymiş. Şimdi tabii bir seçimin arefesindeyiz, bu seçimler de bitecek. 1 Nisan’da hepimiz dostlar, akrabalar, komşular, arkadaşlar olarak Beykoz’da yüz yüze bakmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Demokrasiye olan inancımız bizi bir araya getirdi”

Miniç’in ardından kürsüye gelen Başkan adayı Aydın ise salondaki siyasi partilerin adaylarının isimlerini sayarak başladığı selamlama konuşmasında, “Bakınız bir organizasyonda Türkiye’nin demokrasisine güç veren partilerimizin Beykoz’daki belediye başkan adaylarını selamlayarak konuşmama başlamış oldum. Bu güzel ortamı hazırlayan derneğimize teşekkür ediyoruz. Mesudiye’den bu beklenirdi, demokrasiye olan inancı, saygısı bizleri bir araya getirdi. Ben bütün siyasi partilerimizin adaylarına ve meclis üyesi adaylarına teşekkür ediyorum. 31 Mart bir demokrasi yarışıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gece yerini müziğe bıraktı.