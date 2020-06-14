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Gündem

Murat Alan’dan çok sert tepki! ‘Şu pankartı açan onun bunun çocuklarına ne oldu?’

Başak Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi -Haber Müdürü Murat Alan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankartları hatırlatarak, ‘Şu pankartı açan onun bunun çocuklarına ne oldu?’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:10:00 -
Murat Alan’dan çok sert tepki! ‘Şu pankartı açan onun bunun çocuklarına ne oldu?’

Twitter'da, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile ilgili paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Başak Demirtaş'ı hedef alan paylaşımlara tepkiler gelmeye devam ederken, durumu fırsata çevirenler tek tek sosyal medyada ortaya çıktı.

Başak Demirtaş’ın yaşadığı kötü olayı fırsata çeviren bazı gruplar sosyal medyada hükümeti hedef aldı.

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi -Haber Müdürü Murat Alan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Murat Alan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında açılan skandal pankartları hatırlatıp tepki göstererek, ‘Şu pankartı açan onun bunun çocuklarına ne oldu?’ dedi.

İşte Murat Alan’ın paylaşımı,

Başak Demirtaş’a saygısızlık yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, şu pankartı açan onun bunun çocuklarına ne oldu? Hesap verdiler mi bağımsız ve tarafsız yargımıza! Bu ülkenin yüzde ellisinin liderine ve değerli eşine hakaret serbest mi?

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Yorumlar

hakan

eğer bir ülkede oyu almış iktidarsanız elinizdeki imkanları kullanacaksınız.size oy veren insanların haklarınıda koruyacaksınız başkalarının haklarını koruduğunuz gibi,türkiye yargı ve adaletle yönetilen bir ülkedir
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Üstad Kadir Mısıroğlu

Fakire farklı zengine farklı kanun. Bu küfür bize edilse sorun yok teröristin karısına edilince sorun. Çok güveniyorum türkiye adaletine!!!
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