Murat Alan'a düzenlenen saldırıda dikkat çeken İmamoğlu şüphesi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan'a düzenlenen saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Akit TV yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekoncu generalleri kasdederek söylediği sözler bağlamından koparılarak FETÖ’cü sosyal medya hesapları ve Odatv tarafından yayınlanan Murat Alan'a düzenlenen kalleş saldırıya ilişkin konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, saldırının arkasında iki muhtemel şüphelinin olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken satırbaşları:

Murat kardeşimi 2 haftadır hedef gösteren operasyonlar vardı. Bu iki kanalda var. Birisi gizli bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok öne çıkan ise karanlık Odatv'nin hedef göstermeleridir. Günde 2-3 haber yaparak hedef gösterdiler.

Saldırıda İmamoğlu şüphesi

Daha önemlisi gözlerden kaçırılıyor. Murat Alan'ın Akit gazetesinde yayınlanan Ekrem İmamoğlu aleyhinde haberleri vardı, özellikle malvarlıklarıyla ilgili... Beylikdüzü'ndeki inşaatlar, AVM ortaklıkları vs. bir dizi haberlerimiz vardı. O haberler çerçevesinde sosyal medyada ayrıca Murat Alan'ın paylaşımları vardı. O paylaşımlarla ilgili Murat Alan'a bazı tehditler geliyordu.

Tabi şu dakikada Alan'a yapılan saldırının iki muhtemel şüphelisi var gözümde. Birinci Odatv'nin hedef göstermesi çerçevesinde yapılmış olabilir.

İkincisi Ekrem İmamoğlu aleyhine yapılan haberler çerçevesinde 'sosyal medya paylaşımlarını sil, silmezsen sana gösteririz' şeklindeki tehditlerin uzantısı da olabilir.

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