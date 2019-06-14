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Murat Alan'a düzenlenen saldırıda dikkat çeken İmamoğlu şüphesi

Odatv, FETÖ ve Kemalistlerin hedef göstermesi sonucu bugün Cuma namazı öncesi Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

14 Haziran 2019 Cuma 18:26

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan'a düzenlenen saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Akit TV yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekoncu generalleri kasdederek söylediği sözler bağlamından koparılarak FETÖ’cü sosyal medya hesapları ve Odatv tarafından yayınlanan Murat Alan'a düzenlenen kalleş saldırıya ilişkin konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, saldırının arkasında iki muhtemel şüphelinin olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken satırbaşları:

Murat kardeşimi 2 haftadır hedef gösteren operasyonlar vardı. Bu iki kanalda var. Birisi gizli bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok öne çıkan ise karanlık Odatv'nin hedef göstermeleridir. Günde 2-3 haber yaparak hedef gösterdiler. 

Saldırıda İmamoğlu şüphesi

Daha önemlisi gözlerden kaçırılıyor. Murat Alan'ın Akit gazetesinde yayınlanan Ekrem İmamoğlu aleyhinde haberleri vardı, özellikle malvarlıklarıyla ilgili... Beylikdüzü'ndeki inşaatlar, AVM ortaklıkları vs. bir dizi haberlerimiz vardı. O haberler çerçevesinde sosyal medyada ayrıca Murat Alan'ın paylaşımları vardı. O paylaşımlarla ilgili Murat Alan'a bazı tehditler geliyordu.

Tabi şu dakikada Alan'a yapılan saldırının iki muhtemel şüphelisi var gözümde. Birinci Odatv'nin hedef göstermesi çerçevesinde yapılmış olabilir.

İkincisi Ekrem İmamoğlu aleyhine yapılan haberler çerçevesinde 'sosyal medya paylaşımlarını sil, silmezsen sana gösteririz' şeklindeki tehditlerin uzantısı da olabilir.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:26
  1. Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Yeni Akit
  3. Odatv
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Murat Alan

YORUM YAZ

  • HaticeHatice5 dk önce
    Cok uzuldum gecmis olsun insallah tez zamanda iyilesir kafasina kafasina vurmuslar eger failler belli ise mutlaka cezasini ceksin asagi yukari kim ve kimler oldugu belli yalniz gercek failleri tam soyleyin tahmin ettigimiz kisi ise suanda soylerseniz ekmegine su serpersiniz simdilik o kisinin olmayacagini dusunmek istiyorum zaten poliste onlarla ilgili bilgi vardir insallah tez zamanda cezalarini bulurlar
  • halim selimhalim selim9 dk önce
    Yuhh. Siz kendi arkadasınızı dövdürürsünüz de, İmamoğlu yine yapmaz. Siz bu olayda bile İmamoğluna oy kaybı yaşatmak için çırpınıyorsunuz.
  • Hakki YeterHakki Yeter12 dk önce
    herseyi imamogluna baglayin bundan sonra... s-400 u, patatesi, ekonomiyi, kuresel isinmayi fln da imamoglu yapiyor olabilir.

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