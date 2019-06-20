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Murat Akıncı kimdir? Murat Akıncı Adnan Oktar’ın müridi mi?

Zerrin Özer’le evlenip hakkında dolandırıcılık ve Adnan Oktar’ın seveni olduğu iddiası ortaya atılınca sanatçı Zerrin Özer’in boşanma davası açtığı Murat Akıncı’nın kim olduğu merak ediliyor. Murat Akıncı kimdir? Murat Akıncı ne iş yapmakta?

20 Haziran 2019 Perşembe 09:46
Murat Akıncı kimdir? Murat Akıncı Adnan Oktar’ın müridi mi?

Zerrin Özer’le evlenip hakkında dolandırıcılık ve Adnan Oktar’ın seveni olduğu iddiası ortaya atılınca sanatçı Zerrin Özer’in boşanma davası açtığı Murat Akıncı’nın kim olduğu merak ediliyor. Murat Akıncı kimdir? Murat Akıncı ne iş yapmakta?

Murat Akıncı kimdir?

Murat Akıncı 16 Kasım 1984 tarihinde dünyaya geldi. Güvenlik işiyle uğraşan Murat Akıncı'nın dolandırdığı kadınlara kendisini farklı isimler ve mesleklerle tanıttığı ortaya çıktı. Akıncı'ya annesinin de yardım olduğu söylentiler arasında. Murat Akınca'nın kendisini dolandırdığını ifade eden Seda Hanım, Zerrin Özer'le evlenen kişiyi Mahmut Atalay ismiyle tanıdığını söyledi.

Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı ile ilgili bir diğer iddia ise Adnan Oktar'ın müridi olduğu. Estetikli görüntüleriyle çok tanınan 'Kedicikler'in yanı sıra bir de Adnan Oktar'ın 'Aslanlarım' dediği erkek müridleri var. 

Murat Akıncı hakkındaki iddialar

Zerrin Özer, Murat Akınca ile 16 Haziran Pazar günü dünya evine girmişti. Ancak nihakın ardından Murat Akınca'nın dolandırıcılık ve kimlikte sahtecilik yaptığına dair bir sürü iddia atıldı. Murat AkıncI'nın kendisini dolandırdığını ifade eden Seda Hanım, şunları söyledi; Benden 1000 TL borç aldı. ‘Akşama vereceğim’ dedi, gerçekten verdi. Bu güven yaratma adımıydı. Sonra bir gün 'kardeşim için para lazım' dedi. O kadar çok para transferi oldu ki aramızda... Bu arada annesi de her fırsatta 'Çok yardımcı oldun, Allah razı olsun' diyor. Kendilerini çok zengin gösteriyorlardı. Murat ile evlilik gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendisinin anlatamayacağım derecede büyük şeyleri var. Ben tehditleri başlayınca onu tanıdım. Türkiye'nin tanınmış mafya adamlarının yanında çalıştığı için tehditlerle bezdirmeye çalıştı. 1,5 yıl içinde benden aldığı para 400 bin TL civarında oldu. Benim bir çocuğum var, benim çocuğumu ölümle tehdit etti. Okuluna kadar her şeyi araştırmış. Tüm mesaj kayıtları mahkemede var. Nüfus kayıtlarına baktığınızda adı Murat Akıncı olarak çıkıyor. Annesiyle beraber gözümün önünde para alıp, harcamaya gittikleri gün en çok canımı acıtan. 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:46
  1. Murat Akıncı kimdir?
  2. Murat Akıncı Adnan Oktar’ın müridi mi?
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