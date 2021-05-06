Murat Akan'dan canlı yayında olay sözler: Yeni salgın geliyor, test etmeye başladılar

Stratejist Murat Akan, koronavirüs pandemisinden sonraki krizin siber salgın olacağını söyledi.

Beyaz Tv'de Her Açıdan programında konuşan Murat Akan, büyük kriz için tarih bile verdi.

Murat Akan yaptığı açıklamada, "Siber salgına hazır olun. Test ediyorlar. Küreselcilerin dertleri sadece para kazanmak değil, kendi ideolojileri çerçevesinde yeni dünya düzeni kurmak istiyorlar. Halk ile aralarındaki makası açmaya çalışıyorlar. Parayı dijitalleştirmeye çalışıyorlar. Her alan artık kontrol altında. Bu sistemi kuran küreselciler, bunun bir anda patlayacağını biliyorlar. Bunun içinde bir similasyon yapıyorlar. Geçtiğimiz Mart ayında siber salgın denemesi yaptılar. Buradan küresel sisteme bir saldırı olursa, nasıl olacak, gibisinden denediler. Bu mümkün mü mümkün? Bugün cüzdqanlar çalınıyor. Küresel sisteme de girebilirler. İran’a geçtiğimiz haftalarda siber saldırı düzenlendi. Çağımız öyle bir hale geldi, her şey olabilir. 9 Temmuz’da bir deneme daha yapacaklar. Dünya Ekonomik Formu bunu ana sponsoru. Bunun için kovidden daha büyük bir kriz diyorlar" dedi.