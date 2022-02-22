Murat Akan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili kritik detayı açıkladı! İşte Putin'in Türkiye'ye ilişkin kirli planı

Ukrayna'yı haftalardır sayısı 190 bini bulan askerle kuşatma altında tutan Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı. Kararını televizyonların canlı yayınında imzalayan Putin, bir adım daha ileri giderek Donbas'a Rus askerlerini gönderdi. Putin'in attığı imzalar, tüm dünyada şok etkisi oluşturdu.

Araştırmacı yazar Murat Akan ise Rusya'nın Türkiye'ye ilişkin kirli planını anlattı.

İşte Murat Akan'ın o açıklamaları:

Putin’in Türkiye planı var. Eğer Türkiye, ABD-Batı ittifakı içinde Rusya’ya müdahalede bulunursa Putin, Suriye’de ABD ile anlaşıp PKK-YPG Devleti kurduracak. İlginç bir gelişme daha var. Suriye de Rusya’ya destek veriyor. Benzer durum Suriye’nin başına da gelebilir. Suriye ne kadar önemliyseTürkiye için Ukrayna’da bir o kadar önemlidir. Rusya gerçekten kuzeyimizden tamamen ülkemizi çevirmiş durumda. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Ruslar, Kars ile Ardahan’ı istemişti. Putin’in en önemli planı Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG Devleti kurmaktır. Bunu masada tutuyorlar. Türkiye’nin İHA ve SİHA satmasından rahatsızlar. Kazakistan’da bir olay meydana geldi. Sonra Ruslar buraya müdahale etti. Nazarbayev mesela Türk yanlısıydı, indirildi. Şu an getirdikleri lider Rusya yanlısıdır. Bugün Rusya, Azerbaycan ile müttefiklik anlaşması yapıyor. Gürcistan, Ukrayna meselelerine baktığımızda Azerbaycan ile yapılan anlaşma tehlikeli olabilir. Türkiye çok ince bir çizgidedir. Putin asla dostumuz değildir. Fazla güvenmemek lazım. Rusya’nın Ukrayna’yı almaması için dikkatli olmamız lazım. Olursa Rusya, Karadeniz gölüne döner. Rusya’nın kozu elinde… Türkiye çok hassas bir politika izlemelidir. Ön planda olmamamız lazım. Korkuya ve paniğe kapılmamamız lazım.