Murat Akan: İsrail “Biz yaptık” diyemez

Patlamanın arkasında İsrail’i işaret eden güçlü emareler bulunduğuna dikkat çeken Akan, ülkenin uzun süredir yaşadığı istikrarsızlığın arkasında da İsrail yanlısı hareket eden güçler olduğunu hatırlattı. Akan şöyle konuştu:

“Lübnan uzun süredir istikrarsızlaştırılmış bir ülke. Ekonomik kriz, iç savaş, terör faaliyetleriyle kırk yıldır boğuşuyor. Bu nedenle ekonomik-mali yapısı zayıflatılmış bir ülke. Farklı siyasi ve mezhep gurupları arasındaki ilişkilere Batı ve başta İsrail olmak üzere İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleri sürekli müdahale ediyor. Bu kadar gücün müdahil olduğu bir ülke iç istikrarını bir türlü yakalayamadı. Koalisyon hükümetleri kısa ömürlü oldu. Bunun yanında rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma da var.”

İsrail Lübnan hava sahasını 22 kez ihlal etti

“Lübnan’ı Doğu Akdeniz’den ayrı düşünemeyiz” diyen Akan, olayın Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle de bağlantılı olduğunu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Akdeniz’e kıyısı olan Lübnan da bölgedeki enerji ve doğalgaz kaynaklarından payına düşeni haklı olarak istiyor. Ancak ülke yıllardır siyasi kriz ve iç sorunlarıyla uğraştığından taleplericiddiye alınmıyor. Patlamaya sebep olan amonyum nitrat deposunun kendiliğinden patlayacak bir şeye benzemiyor. Patlayıcı madde uzmanları bu görüşte. Dışarıdan müdahale olmazsa olmayacağı şeklinde... Görüntüler dikkatle incelendiğinde debu anlaşılabilir. Ayrıca bu patlama öncesi çok önemli gelişmeler oldu. İsrail hava kuvvetleri 22 saat ihlal etmiş. Olaydan iki gün önce Hizbullah’ı açıkça tehdit etmiş. Daha öncesine gidecek olursak, bundan 1 ay kadar önce bir dizi patlamalar oldu. İran bu patlamaların nedenini doğalgaz, elektrik kontağı gibi sebepler göstererek geçiştirdi. Lübnan’daki patlama aslında İran’da yaşanan patlamaların devamı olarak görülebilir. İsrail düzenli olarak İran ve onun uzantısı olduğuna inandığı Lübnan’daki Hizbullah’ı tehdit ederek sindirmeye çalışıyor. Bu olayda da İsrail’in Hizbullah’ı vurduğu yönünde ciddi emareler var. Lübnan’ın bu patlamayla yüz milyar dolar zarar yaşadığı belirtiliyor. Lübnan’ın tek başına bu zararın altından kalkacak mali gücü yok.”

İsrail “Biz yaptık” diyemez

Patlamanın bir saldırı olarak üstlenmenin savaş sebebi sayılabileceğini belirten Akan, şöyle devam etti:

“İsrail kendisiyle ilgisi olmadığını söylüyor. Hizbullah da daha önce ayağı taşa takılsa İsrail’i suçlarken, her nedense bu olayla İsrail’in ilgisi olmadığına dair açıklama yaptılar; çok ilginç. Hatta IŞİD bile üstlendi. Patlama bölgesinde Hizbullah’a ait silah depoları olduğu uzmanlar tarafından dile getirildiği biliniyor. İsrail de bölgeyi uzun süredir taciz ettiği için bir şekilde patlattığını düşünüyorum. Eğer İsrail bu patlamayı kendisinin düzenlediğini açıklayacak olursa bu bir savaş nedeni olur. 140’ın üzerinde kayıp, binlerce yaralı var. Dolayısıyla “biz yaptık” diyemez. Bağımsız kuruluşların yapacağı incelemeler sonucunda bu patlamanın dışarıdan yapılmış olduğu er veya geç ortaya çıkacaktır. 6 yıldır patlamayan patlayıcı 2.700 tonluk bir maddenin tesadüfen patlamış olamaz.”

Lübnan’ı da parçalamak istiyorlar

Bölge ülkelerini bölme faaliyetlerinden Lübnan’ın da etkilendiğini ifade eden Akan şunları ilave etti:

“Burada Lübnan’ı parçalanmaya sürüklemek istiyorlar. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinden süren enerji paylaşımı savaşında Lübnan da payına düşen tehdit ve tehlikeleri yaşıyor. Lübnan da olayların içinde... Enerji kaynakları üzerinde ve çevresinde olan ülkeler darbe veya terör saldırılarıyla istikrarsızlaştırılmaya çalışılırken Lübnan bu sürecin dışında düşünülemez kanaatindeyim. Irak, Libya, Suriye, Yemen parçalandı. Sudan, Somali aynı tehdit altında… Lübnan, İsrail’in genişleme bölgesinde bulunuyor. Lübnan’ın kısa sürede yaralarını saracağı bir ortam görünmüyor. Öte yandan Lübnan’a tek dostane ve insani yaklaşan ülke Türkiye’dir. Lübnan halkı bunu da biliyor ve Türkiye’nin bölge adımlarını destekliyor. Lübnan’daki istikrarsızlık Türkiye yanlısı kamuoyunun da oluşmasına yol açtı. Bu patlama Türkiye’yi hedef alan bir saldırı olarak da okunabilir. Lübnan’da bir yerel televizyonun Türkiye’ye hakaret etmesi üzerine binlerce Lübnanlı sokağa döküldü, Türkiye’yi desteklediler. Lübnanlı bir avukat o televizyon hakkında suç duyurusunda bulundu. Lübnan halkı Türkiye’nin çıkar beklemeyen tavrından şüphe etmiyor. Türkiye-Lübnan yakınlığını da bu tür patlamalarla gözdağı verilerek bozmayı planlayan güçler her zaman olur.”