Murat Ağırel Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı! Akşener, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan utanır mı?

Millet İttifakı ortakları Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Türkiye'nin Ukrayna -Rusya politikasına dil uzatırken gazeteci Murat Ağırel, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı. Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerine nasıl yardımcı olduklarını anlatan Ağırel, Türk oldukları için kontrol noktalarından nasıl kolay bir şekilde geçtiklerine değindi.

Türkiye'nin bölgede ne kadar güçlü olduğundan da bahseden Ağırel ayrıca, hem Polonya'da hem de Ukrayna'da Bayraktarlara gösterilen ilgiye parantez açtı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya giden gazeteci İsmal Saymaz da "Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu Türkiye'de iktidar yanlısı medya böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Hayır öyle değilmiş. Sadece ben bile iki kere yaşadım bu durumu. Biri Lviv'de kamuflaj üreten atölyede, diğeri de çevirme noktasında... Hatta polis bana 'bizim başka silahımız yok' dedi" demişti.