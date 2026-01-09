Muradiye OSB’de atıksu sorunu için süreç resmen başladı

Manisa’da sanayi altyapısını doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB), hem mevcut sanayi alanının hem de Uzunburun Genişleme Bölgesi’nin atıksu sorununu kökten çözecek Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Kamu Yararı Kararı" verilen proje için kamulaştırma süreci resmen başlatıldı.

15 bin metreküp kapasite

Muradiye OSB bünyesinde inşa edilmesi planlanan Atıksu Arıtma Tesisi, 294 hektarlık mevcut OSB alanı ile 291 hektarlık Uzunburun Genişleme Alanı’nın tamamına hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyle iki ayrı bölgeyi kapsayan entegre sistemin, mühendislik ekonomisi ve kaynak verimliliği açısından en sürdürülebilir çözüm olduğu belirtildi. Tesisin ilk etapta günlük 15 bin metreküp kapasiteyle çalışması, ilerleyen süreçte ise kapasitenin artırılması planlanıyor.

Atıksu Arıtma Tesisi için belirlenen alan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin fizibilite çalışmaları tamamlanan ve kısa sürede inşaatına başlanması planlanan kendi arıtma tesisi arazisinin hemen bitişiğinde yer alıyor. Yerleşim alanlarına uzaklık, topografik uygunluk ve alıcı ortama yakınlık gibi teknik kriterlerin etkili olduğu alan Dünya Bankası kredi onayı bulunan ulaşım ile enerji hatlarına yakın bir noktada yer alıyor.

Gediz Nehri için "gri su"

Projenin yalnızca bir atıksu arıtma tesisi olmanın ötesinde çevreci bir vizyon taşıdığına dikkat çekildi. Tesisin Gediz Nehri’ne yakın konumu sayesinde, nehirden temin edilecek suların arıtılarak sanayide "proses suyu" (gri su) olarak kullanılması hedefleniyor. Bu sayede hem Gediz Havzası’ndaki su kalitesinin korunması hem de sanayicinin su ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen lansman toplantısında Muradiye OSB’nin kuracağı arıtma tesisini değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, seçilen alanın son derece doğru olduğunu vurgulayarak "Arıtmanın yeri çok doğru. İhalesini yaptığımız Muradiye Arıtması’nın hemen yanında. Yer muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Gediz’in kenarında. Pis su gelecek, arıtılacak ve temiz su olarak salınacak. Muradiye OSB’yi çok doğru yolda buluyorum ve çok doğru işler yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

"Sıfır karbon" hedefi

Bölgenin ıslah OSB sürecinden gelmesi nedeniyle eski belediye altyapı hatlarından ayrılmanın zorunlu hale geldiği belirtilirken, bakanlık kredisi ve projeleri hazır olan tesisin hayata geçirilmesiyle Muradiye OSB’nin altyapı bütünlüğünün sağlanacağı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin "sıfır karbon" hedefine de bir adım daha yaklaşacağı kaydedildi.