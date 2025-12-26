Munzur’un zirvesinde adrenalin! Ergan Dağı’nda hazırlıklar tamam

Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin vizyon projeleriyle Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi, yeni sezonda da macera tutkunlarını ağırlamaya hazır. Eşsiz göl ve Munzur Dağları manzarasıyla kristal kar kalitesini birleştiren merkez, Türkiye’nin en uzun pistlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Kar Takviyesi Gece Gündüz Sürüyor

Merkezin üst kesimlerinde kar kalınlığı kayak için elverişli seviyeye ulaşırken, alt pistlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, hava sıcaklığının düştüğü gece saatlerinde suni karlama sistemlerini devreye sokarak pistleri optimize ediyor. Meteorolojiden gelen "Cumartesi günü yoğun kar yağışı" haberi ise hem işletmecileri hem de kayakseverleri heyecanlandırdı.

Adrenalin Tutkunları Zirveye Çıktı Bile

Pistlerin resmi açılışı öncesinde bile Ergan’da hareketlilik başlamış durumda. Kar üstü araçlarla zirveye çıkan ekstrem sporcular ve snowboard tutkunları, üst bölgedeki taze karın tadını çıkarmaya başladı.

Ergan Dağı Genel Koordinatörü ve ekstrem sporcu İhsan Bayık, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üst bölgelerimizde kar keyfi şimdiden başladı. 2025-2026 sezonunu tam kapasite ve dolu dolu geçirmek için sahadayız. Ziyaretçilerimize bu yıl da unutulmaz bir kış deneyimi sunacağız."

Kış Turizminin Yeni Adresi

Modern telesiyej tesisleri, farklı zorluk seviyelerine hitap eden geniş pistleri ve gece kayağı imkanlarıyla Ergan Dağı, bölgenin en önemli çekim merkezi olma unvanını koruyor. Şehir merkezine yakınlığıyla da dikkat çeken merkez, bu yıl da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyor.