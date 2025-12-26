  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Munzur’un zirvesinde adrenalin! Ergan Dağı’nda hazırlıklar tamam
Gündem

Munzur’un zirvesinde adrenalin! Ergan Dağı’nda hazırlıklar tamam

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Munzur’un zirvesinde adrenalin! Ergan Dağı’nda hazırlıklar tamam

Erzincan’ın dünya standartlarındaki kış turizm merkezi Ergan Dağı, 2025-2026 kayak sezonuna kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kar kalınlığının üst kesimlerde 45 santimetreye ulaştığı merkezde, gözler Cumartesi günü beklenen yoğun kar yağışına çevrildi.

Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin vizyon projeleriyle Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi, yeni sezonda da macera tutkunlarını ağırlamaya hazır. Eşsiz göl ve Munzur Dağları manzarasıyla kristal kar kalitesini birleştiren merkez, Türkiye’nin en uzun pistlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

 

Kar Takviyesi Gece Gündüz Sürüyor

Merkezin üst kesimlerinde kar kalınlığı kayak için elverişli seviyeye ulaşırken, alt pistlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, hava sıcaklığının düştüğü gece saatlerinde suni karlama sistemlerini devreye sokarak pistleri optimize ediyor. Meteorolojiden gelen "Cumartesi günü yoğun kar yağışı" haberi ise hem işletmecileri hem de kayakseverleri heyecanlandırdı.

 

Adrenalin Tutkunları Zirveye Çıktı Bile

Pistlerin resmi açılışı öncesinde bile Ergan’da hareketlilik başlamış durumda. Kar üstü araçlarla zirveye çıkan ekstrem sporcular ve snowboard tutkunları, üst bölgedeki taze karın tadını çıkarmaya başladı.

Ergan Dağı Genel Koordinatörü ve ekstrem sporcu İhsan Bayık, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üst bölgelerimizde kar keyfi şimdiden başladı. 2025-2026 sezonunu tam kapasite ve dolu dolu geçirmek için sahadayız. Ziyaretçilerimize bu yıl da unutulmaz bir kış deneyimi sunacağız."

 

Kış Turizminin Yeni Adresi

Modern telesiyej tesisleri, farklı zorluk seviyelerine hitap eden geniş pistleri ve gece kayağı imkanlarıyla Ergan Dağı, bölgenin en önemli çekim merkezi olma unvanını koruyor. Şehir merkezine yakınlığıyla da dikkat çeken merkez, bu yıl da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyor.

Erciyes’ten uluslararası başarı Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
Erciyes’ten uluslararası başarı Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında

Aktüel

Erciyes’ten uluslararası başarı Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında

Uludağ'da kar yağdı
Uludağ'da kar yağdı

Gündem

Uludağ'da kar yağdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23