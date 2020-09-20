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Gündem Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya gelen kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Gündem

Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya gelen kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'dan 8 gün önce Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:37:00 -
Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya gelen kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'dan 8 gün önce Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmalarında Bozkurt Aydemir'in cansız bedenie ulaşıldı.

Tunceli'de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşin arama çalışmalarından acı haber geldi. Sarımsak toplamak üzere Elazığ'dan Tunceli'deki Munzur Vadisi'ne gelen kardeşler kayboldu. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde arama çalışmaları başlatıldı.

250 kişilik ekip kuruldu

Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) personelinin de bulunduğu yaklaşık 250 kişilik ekibe daha sonrasında iz arama köpekleri, İHA ve droneler da dahil edildi.

Suda boğulduğu belirlendi

Ekiplerin günlerce yürüttüğü çalışmalar sonrası kayıp 2 kardeşten Bozkurt Aydemir'in cesedi, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinden 600 metre uzaklıkta suda bulundu.

Ekiplerin incelemesi sonucu suda boğularak hayatını kaybettiği anlaşılan 45 yaşındaki Bozkurt Aydemir'in suda akıntıya kapılıp sürüklendikten sonra cesedinin bir ağaca takıldığı öğrenildi.

Kayıp diğer kardeş halen aranıyor

Aydemir'in cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken, halen kayıp olan diğer kardeş Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları ise ekiplerce sürüyor.

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