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Gündem Münür Rahvancıoğlu, Kur'an kurslarının kapatılması kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Haddi aşan ifadeler!
Gündem

Münür Rahvancıoğlu, Kur'an kurslarının kapatılması kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Haddi aşan ifadeler!

KKTC Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı haddi aşan ifadelerle hedef aldı. Kur'an kurslarının kapatılması sonrasında avuç ovuşturan Birgün, Rahvancıoğlu'nun açıklamalarını manşetine çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:54:00 - 2021-04-18 01:13:12
Münür Rahvancıoğlu, Kur'an kurslarının kapatılması kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Haddi aşan ifadeler!

 Yeniakit.com.tr 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarının kapatılması kararından sonra, Birgün paçavrası avucunu ovuşturdu. Birgün ilgili haberinde, KKTC Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı haddi aşan ifadelerini manşetinden kullandı.

'Anayasa'ya aykırı' gerekçesi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi, Din İşleri Komisyonu’nun Kuran kursu düzenlemek ve hafızlık belgesi vermek gibi yetkilerini 'Anayasaya aykırı' bularak iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı eleştirerek, "Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın yapmış olduğu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Laiklik anlayışı, onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir." dedi.

Haddi aşan ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar

Kıbrıs'ın solcularından Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, haddi aşan ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. "Ankara, laiklik ilkesini yok saymaya çalışıyor." diyen Rahvancıoğlu, "Laiklikle ilgili herhangi birinden ders almaya ihtiyacımız yok. Aynı zamanda mahkemelerimiz de bağımsız, yasalara ve hukuka göre karar alabilen, bu anlamda da halkın en yüksek derece güvendiği kurumlardır. Herhangi bir devletin yetkilisinin bize nasıl bir karar almamız gerektiğini söylemesine ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

'Bizim mahkemelerimizin kararlarıyla ilgili konuşması Erdoğan’ın haddi değil'

Rahvancıoğlu, şöyle devam etti:

"Anlamadığı bir mahkeme kararını tartışmak hiç haddine değil. Kararın ne olduğunu bilmeden halkımızı olmayan bir sorun etrafında kamplaştırmaya çalışıyorlar. Bu ülkede olmayan sorunları gerginlik ve kutuplaştırmayla yaratmaya çalışan bir anlayış söz konusu. Aynı zamanda bir de mağduriyet yaratılmaya çalışılıyor."

'İrademize saygı göstermesi gereken kişi Erdoğan'ın ta kendisidir'

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin egemenliğini, haklarını tanımıyor ama yurtdışına 'Kıbrıslı Türklerin egemenliğini tanıyın' diyor. Kıbrıslı Türklerin iradesine saygı göstermesi gereken kişi Erdoğan’ın ta kendisidir." şeklinde hadisz ifadeler kullandı.

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